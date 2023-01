Linde will Dax verlassen und nur an US-Börse notieren

Die Deutsche Börse wird mit dem beabsichtigten Rückzug von Linde ihren mit Abstand größten Dax-Wert mit einem Kurswert von 152 Milliarden Euro verlieren. Das deutsche Traditionsunternehmen ist mit dem US-Gashersteller Praxair eine Fusion eingegangen. Seitdem liegt ein Schwerpunkt in den USA und auch an der Börse dort.

Kritik von deutschen Fondsgesellschaften

Auch wenn einige deutsche Fondsgesellschaften sich beschweren und auf den Fusionsvertrag verweisen, der einen Weggang aus Deutschland ausschließen soll: am Votum der außerordentlichen Hauptversammlung besteht kein Zweifel. Tatsache ist, dass Linde im Dax40 ein übergroßes Schwergewicht ist und der Index ohne seinen Spitzenwert ärmer wird. Genau das ist ein Grund für das erfolgreiche Traditionsunternehmen, den Dax zu verlassen.

Bessere Bewertung an US-Börsen

An den US-Börsen notiert die Linde Group zusammen mit vielen ähnlich hoch bewerteten Unternehmen, so dass eine marktgerechte Kursfindung kein Problem ist. In Deutschland fehlt es dagegen an Vergleichbarem, weshalb die Bewertung der Linde-Aktien auf beiden Seiten des Atlantiks oft unterschiedlich ausfällt. Diesen Ärger will man sich künftig ersparen und nimmt dafür in Kauf, aus einigen Fonds und anderen Finanzprodukten herauszufallen, die den Dax abbilden.

Rheinmetall soll Nachfolger werden

Experten erwarten aber, dass Linde durch diesen Schritt an der Wall Street am Ende höher bewertet wird, und in Frankfurt nur Ballast abwirft. Nachfolger im Dax soll der unvergleichlich kleinere Rüstungshersteller Rheinmetall werden.