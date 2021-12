Lindauer Firma mit E-Mail um knapp 50.000 Euro betrogen

Per E-Mail ging der Auftrag ein, fast 50.000 Euro auf ein deutsches Konto zu überweisen. Diese E-Mail war – so schildert die Polizei den Fall – so gut formuliert, dass ein Mitarbeiter in der Buchhaltung des geprellten Unternehmens glaubte, die Anweisung komme von seinem Geschäftsführer.

Als der Betrug einige Tage später auffiel, war das Geld von dem in der E-Mail genannten Konto bereits weiter transferiert worden. Gegen den Kontoinhaber wird jetzt wegen Geldwäsche ermittelt, die Überweisung aber ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Nach den Hintermännern der Aktion sucht die Kripo Lindau.

Kriminelle nutzen offen verfügbare Informationen für CEO-Fraud-Masche

Laut Polizei gehen die Täter bei der "CEO-Fraud" genannten Masche meist sehr geschickt vor. Sie verschaffen sich zunächst möglichst viele Informationen über das Unternehmen und die betrieblichen Strukturen. Besonders wichtig sind hier Angaben zu Geschäftspartnern und künftigen Investments, E-Mail-Erreichbarkeiten oder auch Informationen in sozialen Netzwerken zu Mitarbeitenden des Unternehmens.

Betrugsmasche verfängt selbst bei erfahrenen Beschäftigten

Mit diesen Informationen gelinge es den Tätern, so die Polizei, beispielsweise überzeugend als Geschäftsführer oder weisungsbefugter Entscheidungsträger eines Unternehmens aufzutreten. Buchhaltern oder anderen Entscheidungsträgern eines Unternehmens werde durch mehrfache E-Mails und Anrufe vorgespielt, eine dringende und geheime Geldüberweisung müsse schnell und unauffällig durchgeführt werden. Die Täter schaffen es häufig, großen psychischen Druck aufzubauen. So gelingt es ihnen mit der Betrugsmasche regelmäßig, auch erfahrene Beschäftige zur Überweisung hoher Beträge zu bewegen.