Lieferketten: Mit künstlicher Intelligenz gegen Materialmangel

Wenn Betriebswirtschafts-Professor Horst Wildemann sich zu Wort meldet, sollten Unternehmenslenker lieber zuhören. Denn der Logistikfachmann von der TU München gilt als international anerkannter Experte in Fragen der Beschaffung von Nachschub, also dem Sorgenthema Nummer Eins zur Zeit - auch für bayerische Unternehmen, wie etwa das Ifo-Institut zum Jahresende wieder feststellte.

Ersatzteil- und Chipmangel erfolgreich bekämpfen?

Für Prof. Wildemann, der zusammen mit der TU München Unternehmen berät, ein unhaltbarer Zustand, der zumindest erheblich gelindert werden könnte. Die Antwort darauf liegt für Wildemann im world wide web und sogenannter Künstlicher Intelligenz KI. Denn die maschinelle Analyse von Daten kann vor Materialmangel und Fehlplanung schützen, so Wildemann. Beispiel Autoindustrie. Mit BMW, AUDI aber auch Zulieferbetrieben hat Wildemann bereits erfolgreich gezeigt, wie bei einer Modell-Neueinführung alle Teile in der Werkstatt verfügbar sind. Die globale Chip-Krise, die zu Stillstand und Kurzarbeit in der Automobilindustrie führte, ist die aktuelle Herausforderung.

Web Scraping als Frühwarnsystem

Mit sogenanntem Web Scraping verfügen Unternehmen bei Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards über ein robustes Frühwarnsystem, meint Wildemann. Web Scraping ist die Methode, mit der künstlich intelligente Tools Internetquellen nach gezielten Schlagworten durchforsten. Mit Software-Paketen wie z.B. Python werden unvorstellbare Rechercheleistungen möglich, die kein Einkäufer oder Beschaffungsteam leisten kann. Beim Thema Chip-Mangel zum Beispiel können täglich weltweit alle Internetnachrichten zum Thema Halbleiter, Absatzmärkte und Branchennews durchkämmt werden. Das sind viele Tausend Blogs und News-Feeds in den USA, Asien und Europa. Gleichzeitig folgt die Analyse von allen großen Internetmarktplätzen für Elektronikbauteile. Hinzu kommt die weltweite Auswertung aller großen Tageszeitungen, Regionalnachrichten und Fachjournale. Der entscheidende Indikator für sich anbahnenden Materialmangel ist die Schlagzahl, mit der sich die Nachrichten zum steigenden Output der Hersteller von Unterhaltungselektronik erhöhten. Wenn gleichzeitig auf chinesischen Halbleiter-Blogs von umgeschichteten Produktionskapazitäten die Rede ist und auf den Chip-Marktplattformen sich die prognostizierten Lieferzeiten schlagartig erhöhen, ist es höchste Zeit zu reagieren.

Katastrophen nicht verhindern, aber prognostizieren

Der Computer schlägt dann Alarm, lernt laufend hinzu und speist laufend ein Frühwarnsystem. Katastrophen können nicht verhindert werden, räumt Wildemann ein, aber wenn China Siliziumfabriken schließt oder andere unerwartete Ereignisse am Anfang der Lieferkette eintreten und Brancheninsider gleichzeitig im eigenen Blog über den Boom bei Unterhaltungselektronik berichten, könne KI zumindest den Hinweis geben, dass Angebot und Nachfrage gefährlich auseinanderdriften - lieber also die Pufferbestände früh erhöhen. Ähnlich positive Effekte hat Wildemann schon für die optimale Lagerhaltung und Planung von Forschungsbudgets in Fallstudien ermittelt.

Industrie zeigt zunehmend Interesse

Unterdessen entdecken auch große, weltweit agierende Mittelständler die Chancen solcher datengestützter Logistik. So will der Münchner Kettenspezialist IWIS im neuen Jahr den Einkauf mit KI optimieren.

Grenzen der KI bei genauen Analysen

Die Grenzen der KI können dort liegen, wo genauer analysiert werden muss, was jemand wie produziert. In der Chemieindustrie zum Beispiel ist die Reinheit von Stoffen ein kritisches Kriterium, das von fachkundigen Mitarbeitern vor Ort überprüft werden sollte. Hinzu kommen neue Transparenzvorschriften in Lieferkettengesetzen, die zum Beispiel die Kontrolle umweltverträglicher Produktion fordern.

Krise wird den Einsatz von Data Science befördern

Für Optimierungs-Fan Wildemann, der heute übriges 80 wird, sind bessere Materialverfügbarkeit, schärfere Prognosen und damit höhere Produktivität keine Zukunftsmusik mehr sondern in der aktuellen Krise bitter nötig und durch den gezielten Einsatz von Data Science auch möglich. Genau dazu findet am 8. und 9. März in der TU München mit Erfahrungsberichten aus der Industrie das 29. Münchner Management Kolloquium statt.