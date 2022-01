Lieferengpässe wegen Corona: Hier bleiben die Regale leer

Es sind oftmals die Kleinigkeiten, die dem schwäbischen Handel aktuell zu schaffen machen - genauer gesagt: das Fehlen dieser Einzelteile, wie etwa dem Verschlusshaken am Damen-BH. Muss der aus Fernost geordert werden, dann hakt es buchstäblich auch in der Lieferkette. Und beim Einzelhändler, der die Damenmode geordert hat, bleiben die Regale leer.

Lieferengpässe von Reißverschluss bis Wanderstiefel

Engpässe gibt es laut der Industrie- und Handelskammer Schwaben auch bei Nieten, Sohlen, Reißverschlüssen, und Kragenstoff, aber auch bei Einzelteilen für Elektrogeräte, Leuchten, Wohnaccessoires, Joggingschuhe oder Wanderstiefel. Teile für Fahrräder sind ebenso Mangelware, wie viele preisgünstigere Produkte, die in Asien hergestellt werden.

Geschlossene Fabriken, teurer Transport

Der Grund für die Engpässe liegt meistens tausende Kilometer entfernt: So mussten laut IHK in Asien viele Firmen durch Corona schließen, was dazu geführt habe, dass die Lagerbestände zurückgegangen und die Fachkräfte teilweise abgewandert seien. Oft fehlen aber auch Container für den Transport mit dem Schiff, für die habe sich die Miete nämlich mittlerweile vervielfacht.

Mehr Ski-Ausrüstung, weniger Hemden

Das stellt den Handel vor Probleme, wie auch die Tatsache, dass künftig wohl für viele Materialen deutlich höhere Grundpreise einkalkuliert werden müssen. Richtig gut läuft es dagegen gerade bei den Wintersportartikeln: Da im letzten Winter Skifahren kaum möglich war, drängeln sich die Kunden nicht nur auf den Pisten, sondern decken sich in den Läden eifrig mit neuem Zubehör ein.

Weniger gefragt seien hingegen Herrenhemden - eine Folge des Homeoffice, schildert Modeverkäufer Hermann Oßwald aus Memmingen. Mit einer deutlich verstärkten Nachfrage rechnet er auch bei Trachten und festlicher Mode, für Hochzeiten etwa: "Da gibt es ganz klar einen Nachholbedarf".

Umdenken in der Textilbranche?

Die restliche Textilbranche kämpft währenddessen mit dem Timing, denn aktuell würden Waren oft verspätet geliefert. In diesem Geduldsspiel könnte möglicherweise ein Umdenken in der Branche stattfinden: "Tatsächlich denkt da die ein oder andere Modefirma wieder darüber nach, ob sie nicht wieder in Europa, der Türkei etwa, schneidern lässt", schildert Oßwald. Die Modeläden sind aktuell mit der Bestellung der neuen Waren beschäftigt, im Frühjahr werden traditionell die Herbst-und Winterkollektionen für 2022 geordert.

Wie viel wird künftig verkauft?

Der Blick in die Zukunft stellt die Ladenbesitzer vor eine neue Herausforderung: Sie müssen abschätzen, wie viel sie ordern und trotz Corona verkaufen können. Inflation, weniger Tourismus und eine generell getrübte Stimmung seien Risikofaktoren für den Handeln, so Modeexperte Oßwald. Gleichzeitig habe er die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die einkaufen gehen auch Geld ausgeben und gleich mehrere Teile mitnehmen.