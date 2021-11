Lieferengpässe: Spielwaren zu Weihnachten werden knapp

Ein Nachmittag im Spielzeugladen Pfiffikus in der Nürnberger Fußgängerzone. Durch die großen Schaufensterscheiben sind die Glühweinbuden zu sehen, die gerade wieder abgebaut werden, weil der Christkindlesmarkt ausfällt. In den Regalen stehen Puppen, Plüschtiere und viel Holzspielzeug. Inhaberin Nicole Moser-Dümpelmann probiert eine Kugelbahn aus Holz aus. Drei Stück hat sie noch auf Lager. Dann ist Schluss, Nachschub wird sie nicht bekommen.

Bei beliebten Spielzeugen kann es eng werden

In nicht einmal einem Monat ist Heiligabend. Egal, wie sich die Lage weiterentwickelt, die Menschen kaufen jetzt Weihnachtsgeschenke. Ein Klassiker sind Spielwaren. Doch wer ein Holzauto oder einen der beliebten Bausätze, für die jetzt überall geworben wird, unter den Christbaum legen will, der muss sich beeilen. Denn bei Spielwaren kann es, so wie derzeit in vielen anderen Bereichen auch, zu Lieferengpässen kommen.

Normalweise, sagt Händlerin Nicole Moser-Dümpelmann, konnte sie bis 14 Tage vor Weihnachten problemlos nachbestellen. Doch in diesem Jahr kann sie ihren Kunden nicht garantieren, dass sie ihr Wunschprodukt noch rechtzeitig bekommen. "Mein Standardsatz ist: Nehmen sie mit, was sie jetzt kriegen können. Ich kann es ihnen nicht versprechen, dass ich es nächste Woche noch da habe", sagt sie.

Hohe Holzpreise schlagen durch

Der Grund dafür sind Lieferengpässe. Holz ist derzeit knapp und teuer. Egal, ob es aus Deutschland oder anderen Ländern kommt, die Spielzeugproduzenten haben die Preise um rund zwanzig Prozent erhöht, sagt die Händlerin. Und auch Corona hat die Produktion gebremst. Die Behindertenwerkstätten, von denen sie zum Beispiel die ganzen Holzfahrzeuge herbekommen, waren monatelang geschlossen, so Moser-Dümpelmann.

In der Vorweihnachtszeit verkauft sie normalerweise viele Krippenfiguren aus bemaltem Holz. Doch auch hier fehlt der Nachschub. Für die Spielzeughändlerin ist das eine ganz neue Erfahrung. Mit einigen befreundeten Händlerinnen hat sie inzwischen so etwas wie einen internen Basar aufgemacht: "Wir rufen uns dann immer an: Hast du nicht noch eine Maria? Dafür kriegst du zwei Jesuskindlein oder sowas."

Vedes-Chef mahnt zur Eile beim Geschenkekauf

Ortswechsel in die Musterhalle des Spielwaren-Fachhandelsverbands Vedes in Nürnberg. Hier ist fast alles aufgebaut, was es auf dem Spielzeugmarkt gibt: Gesellschaftsspiele und Modellautos, Plastikbaukästen und Autorennbahnen, Sandspielschaufeln und Tretroller: Von hier aus werden rund tausend Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz beliefert. Vedes-Vorstandsvorsitzender Thomas Märtz empfiehlt, die Weihnachtsgeschenke möglichst schnell einzukaufen.

Denn das Nachbestellen gerade von gefragten Produkten kann schwierig werden, sagt er. Ein Großteil der hier verkauften Spielwaren werde in Fernost produziert. Deswegen sei die Spielwarenbranche darauf angewiesen, dass die Lieferketten funktionieren und "durch Corona gibt's da natürlich auch Engpässe", erklärt Märtz. In diesem Jahr habe das zu "einer dramatischen Erhöhung der Frachtkosten" geführt, die die gesamte Branche belaste.

Preise werden wohl im kommenden Jahr steigen

Diese Mehrkosten wird der Handel nach der Einschätzung von Thomas Märtz wohl nicht komplett ausgleichen können. Das heißt: Die Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf steigende Preise einstellen. Im Augenblick gebe es noch Preiszusagen für die bereits bestellte Ware. "Aber in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung insbesondere der Frachtkosten, die sich dramatisch erhöht haben, sind weitere Preissteigerungen nicht auszuschließen", sagt Märtz.

Es gibt Alternativen ohne Engpässe

Derzeit sind die Lager bei Vedes noch gut gefüllt. Der Vorstands-Chef hofft, dass die Menschen trotz der Pandemielage in die Läden kommen und auch kaufen. Denn für den Fachhandel ist es sehr wichtig, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft nicht schon wieder ausfällt.

Händlerin Nicole Moser-Dümpelmann setzt nun auf Spielwaren, bei denen sich in dieser Weihnachtssaison keine Engpässe abzeichnen. Das sind zum Beispiel Puppen und Plüschtiere. Bei den Kindern im Laden kommen die jedenfalls schon mal gut an.