Lieferengpässe: Maschinenbauer setzen auf gebrauchte Anlagen

Ein Druckluftkompressor kann eine ganze Produktion am Laufen halten oder sogar Leben retten. Druckluft wird beim Abfüllen von Babygläschen, in der Automobilproduktion aber auch in Form von Sauerstoffkompressoren zur Versorgung von Corona-Patienten gebraucht. Benjamin Schwarzbauer vertreibt und installiert die Maschinen mit seinem 25-Mann Betrieb "dt Drucklufttechnik Schwarzbauer" nahe Ingolstadt. Fällt beim Kunden derzeit eine Anlage aus, muss der bis zu sieben Monate auf eine Neue warten.

"Wenn der Kompressor nicht funktioniert, stehen die Maschinen – also ein Supergau. Das ist wie als wenn der Strom ausfällt oder Sie kein Internet haben. Die Firma könnte ohne Druckluft Pleite gehen. Wir helfen Firmen, wir retten Firmen auch kurzfristig." Benjamin Schwarzbauer, Geschäftsführer

Schwarzbauers Idee: Das Unternehmen vermietet gebrauchte Druckluftanlagen, um so Ausfälle in der Produktion zu überbrücken.

Ohne die Gebrauchtanlagen gäbe es Kurzarbeit

Vorher ein Nischengeschäft, wegen der Lieferengpässe hat es enorm an Bedeutung gewonnen. Früher stand eine gebrauchte Maschine etwa vier Wochen beim Kunden, jetzt bis zu einem halben Jahr, wie Schwarzbauer sagt. Ohne diese Anlagen hätte der Unternehmer Kurzarbeit anmelden müssen. "Somit haben wir nach wie vor Arbeit. Im Gegenteil sogar noch mehr Arbeit, weil ich die Gebrauchtanlage installieren und wieder abbauen muss und dann die Neuanlage installieren."

Das Gebrauchtgeschäft habe ihm "den Hintern gerettet", erzählt Schwarzbauer und führt durch seine Werkstatt mit Lager. Hier stapeln sich Kartons, ein Hubwagen bringt eine in Folie verschweißte Maschine. Eine Anlage, die auf das Einbauen beim Kunden wartet, erklärt der Unternehmer. Allerdings fehlt der Container, der die Maschine ummantelt. Er ist aus Stahl und Teil der Maschine, dort wird sie eingebaut. "Die sind sehr schwer zu bekommen und der Preis hat sich in den letzten drei Monaten verdoppelt." 2.600 Euro kostet er jetzt, doppelt so viel wie vor ein paar Monaten, sagt Schwarzbauer.

Viele Unternehmen bevorraten sich

Der Unternehmer kauft deshalb ein, was er auf dem Markt bekommen kann, um genug Vorräte zu haben. Damit ist er nicht der Einzige. Das aber führt zu einem weiteren Problem, vor dem Karl Haeusgen, Chef des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, warnt. "Jetzt denk ich an die Klopapierphase am Anfang von Corona. Wenn alle anfangen, sich Lagerbestände aufzubauen, dann geht das Material erst recht aus. Von daher hat diese Lagerhaltungsstrategie ihre Grenzen. Und sie verlangt, dass die Firmen gut finanziert sind. Also am kurzen Ende kann Lagerhaltung helfen, aber eine wirklich wirkungsvolle Maßnahme ist es nicht."

Dem Ingolstädter Unternehmer sichert es aber derzeit sein Überleben. 1,5 Millionen Euro hat Schwarzbauer in sein Lager investiert und dadurch viel Geld gebunden. Aber besser ein Geschäft mit gebrauchten Maschinen als gar keines.

Auftragslage im bayerischen Maschinenbau sehr gut

Die Auftragslage im bayerischen Maschinenbau ist derzeit sehr gut. Im August lag der Auftragseingang hier mehr als 100 Prozent über dem Vorjahreswert, so der VDMA Bayern. Das Inlandsgeschäft verzeichnete dabei ein Plus von 50 Prozent.

"Der Auftragseingang im bayerischen Maschinen- und Anlagenbau bleibt ausgesprochen stark. Nach wie vor stellen aber die fortdauernden Engpässe und unkalkulierbaren Lieferzeiten bei Vorprodukten und Materialien unsere Unternehmen vor ernsthafte Herausforderungen bei der Umsetzung der Auftragseingänge in Lieferungen", Elgar Straub, Geschäftsführer des VDMA Bayern

Die Lieferengpässe hätten bereits dazu geführt, dass das Wachstum sich verlangsamt, so der Verband weiter. Denn viele Unternehmen kommen mit der Produktion nicht hinterher. Hier haben kleine und mittelständischen Unternehmen durchaus einen Vorteil, weil sie flexibler sind, so der VDMA.