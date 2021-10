Lieferengpässe: Ist das Weihnachtsgeschäft in Gefahr?

Lieferzeit bei Fahrradschläuchen bis zu sechs Monate

Was das bedeutet, berichtet Dieter Grochowina, Geschäftsführer des Fahrradladens Bike 4 Family Grochowina in Pfaffenhofen an der Ilm. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Babyland. Ihm fehlt es nicht nur an neuen Fahrradmodellen, sondern auch an Ersatzteilen: Schläuche, Zahnkränze, Lenkergriffe und Reifen.

"Bei Schläuchen liegt die Lieferzeit gerade bei vier bis sechs Monaten." Dieter Grochowina, Geschäftsführer Bike 4 Family Grochowina Pfaffenhofen an der Ilm

Grochowina hofft auf Kleinstmengen, die immer mal wieder geliefert werden, wie er sagt. Oft habe er es mit verzweifelten Einkäufern zu tun, die wegen Rohstoffmangels oder Staus in den Häfen nicht an Ware kommen. "Weihnachten wird nicht viel da sein", prophezeit Dieter Grochowina und plädiert dafür, den Fahrradkauf nicht aufs nächste Jahr aufzuschieben. Auch Kinderräder seien sehr knapp.

Auf ein neues Fahrrad muss ein Kunde etwa ein Jahr warten

Im Umkehrschluss fragen mehr Kunden nach Gebrauchträdern, mit denen Grochowina auch handelt. Jetzt hat er gerade mal noch zehn davon im Laden. Weil auch Ersatzteile fehlen, kann er weniger Fahrräder reparieren. Auf ein neues Fahrrad müssen Kunden etwa ein Jahr warten. "Es sei denn, man nimmt, was jetzt im Laden steht", so Grochowina. Während sein Verkaufsraum noch relativ voll aussieht, leert sich sein Lager. Der Fahrradverkäufer rechnet damit, dass die Lieferprobleme in seiner Branche noch bis ins Jahr 2024 andauern.