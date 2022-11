Lieferando und Getir kooperieren in Deutschland

In der Corona-Pandemie, als viel zu Hause bestellt wurde, boomten die Aktien von Lieferdiensten wie "Delivery Hero". Nach dem Höhepunkt der Pandemie ging es bergab. Höhere Zinsen ließen die Finanzierungskosten vieler Dienste steigen, die nach wie vor mit Verlust arbeiten. So hat die Aktie des niederländischen Marktführers "Just Eat Takeway" in einem Jahr zwei Drittel an Wert verloren.

Getir als neuer Partner für etablierte Lieferdienste?

Am Investorentag heute geht es um Konsolidierung und um eine neue Partnerschaft mit "Getir" aus der Türkei. Die deutsche Just Eat-Tochter "Lieferando" wird alle lieferbaren Waren aus Getirs Supermarkt-Sortiment auf ihrer App anbieten. Zumindest in sieben deutschen Großstädten, zu denen neben Berlin und Hamburg auch München und Nürnberg zählen.

Dort warten mehr als 3.000 Mitarbeiter bereits - die Zustellung soll innerhalb von zehn Minuten erfolgen. So etwas leisten auch Fahrer von "Gorillas", deren Start-up aber finanzielle Probleme hat. Experten erwarten nun, dass die Gorillas übernommen werden, - vielleicht von Getir.

Welche Lieferdienste kommen als nächstes auf den deutschen Markt?

Doch das könnte erst der Anfang sein. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, plant Getir in den nächsten zwei Jahren nicht nur in Deutschland eine größere Expansion. Ähnlich wie in der Türkei und anderen europäischen Ländern, sollen die Fahrer mit den blauen und gelben Uniformen bald auch bei uns ein Teil des Straßenbilds werden. Finanziell hat Getir bereits aufgerüstet mit einer Kreditlinie bei Banken, die mehrere hundert Millionen Euro garantieren sollen.

Dem Berliner Start-up Gorillas ist dagegen die Puste ausgegangen. Die Finanzierungsrunden bei den Investoren wurden zuletzt immer kleiner, die Expansion in Südeuropa ist nun gestoppt worden. Auch in Deutschland sind die Gebühren der meisten Lieferdienste viel zu niedrig, um auch nur die Kosten der Fahrer zu decken. An Gewinn wäre in diesem Zusammenhang nur zu denken, wenn die Bestellungen deutlich teurer wären.

Viel Geld verbrannt beim Wettlauf um Marktanteile

Eigentlich geht es seit Jahren darum, den einen großen Namen in Sachen Lieferdienst bekannt zu machen, um später mit Hilfe eines übergroßen Marktanteils vielleicht einmal Preise diktieren zu können. Dieses Prinzip ist aus der New Economy von Softwareherstellern wie Microsoft oder Internetriesen wie Amazon und Google bekannt.

Im Umfeld der schnellen Belieferung von Konsumenten mit fertigem Essen, Lebensmitteln und andere Supermarkt-Produkten findet aber genau das Gegenteil statt: es tauchen ständig neue Namen auf, bei denen es sich häufig um Tochterfirmen von traditionellen Handelskonzernen handelt, die damit in die New Economy einsteigen.

Großer Händler kommen kaum noch ohne Lieferdienst aus

Die großen Handelskonzerne mit Supermärkten wie Rewe und Edeka oder Discountern wie Aldi liefern längst, wenn auch nicht im Minutentakt, dafür aber binnen zwei Stunden mit einem viel größeren Sortiment als die sogenannten Quick-Commerce-Unternehmen. Die müssen sich, weil es so schnell gehen muss, auf das Nötigste beschränken: Auf Waren, die am häufigsten bestellt werden.

Verbraucherinnen und Verbraucher befinden sich zumindest in Großstädten in der komfortablen Situation, dass sie unter mehr als einem Dutzend Anbietern auswählen können. Je nachdem, wie schnell es gehen, was auf den Tisch oder in die Einkaufstüte kommen soll, gibt es viele Möglichkeiten der Belieferung: Von Fast Food über Restaurant-Essen bis hin zu Lebensmitteln in großer Auswahl, aber auch mit großen Preisunterschieden.