Lichtenfels: Stellenabbau bei der Robert Hofmann GmbH

Die Robert Hofmann GmbH in Lichtenfels muss 60 bis 70 Stellen abbauen. Damit reagieren die Verantwortlichen auf den Auftragseinbruch in der Automobilbranche, von der die oberfränkische Firma noch zu einem großen Teil abhängig sei, heißt es in einer Mitteilung.

Zwei Millionen Euro für Abfindungen und Transfergesellschaft

Im Rahmen einer Neustrukturierung sei der Stellenabbau unumgänglich. Man wolle sich aber bemühen, "für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die fairste Lösung finden". Deshalb habe die Geschäftsführung ein Freiwilligenprogramm initiiert, "das auch eine Transfer-Gesellschaft beinhaltet". Die dafür notwendigen finanziellen Mittel stellen laut eigener Aussage ausschließlich die Eigentümer bereit. "Um eine Zahl zu nennen: Dies sind über zwei Millionen Euro für Abfindungen und für die Transfergesellschaft", so Geschäftsführer Oliver Hofmann. Zentrales Ziel der Maßnahmen sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.

"Zwei Dinge haben für mich die höchste Priorität: Die Zukunft des Unternehmens und das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Geschäftsführer Oliver Hofmann

Veränderung der Märkte als Auslöser für Umstrukturierung

Das Unternehmen erlebe seit 2017 eine Veränderung der Märkte, wie es sie in dieser Form in der über 30-jährigen Geschichte noch nicht gegeben habe. Betroffen davon ist die Automobilbranche. "Dieses Segment macht rund die Hälfte unseres Umsatzes aus", so Hofmann weiter. Doch gerade hier sei die Nachfrage stark eingebrochen. Man habe früh auf diesen Umbruch reagiert und bereits 2018 damit begonnen, aktiv neue Märkte zu erschließen, Projekte zu akquirieren und Veränderungen anzustoßen.

Luftfahrt und Medizintechnik bieten neue Chancen Unternehmen

So produziert das Unternehmen in der Luftfahrt-Branche die Fenster für die beiden Airbus-Modelle A320 und A350. "Das bedeutet, ein Werkstück aus Lichtenfels fliegt aktuell bereits um die ganze Welt", so Hofmann. Mit diesem Projekt sei es dem Unternehmen gelungen, in diesem internationalen Markt Fuß zu fassen. Ein weiterer wichtiger Wachstumsmarkt für das Unternehmen ist die Medizintechnik. Hier habe man eine eigene Firma, die "iMEDgine GmbH" gegründet.

Robert Hofmann GmbH: Mittelständisches Familienunternehmen

Die Robert Hofmann GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich seit mehr als 30 Jahren mit der Produktion mechanischer oder elektronischer Einzelteile vor allem in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Medizintechnik und Consumer Products beschäftigt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeitende am Standort im oberfränkischen Lichtenfels und bezeichnet sich selbst als Pionier im 3-D-Druck.