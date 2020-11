Licht und Schatten: Schwan-Stabilo zieht Corona-Bilanz

Schwan-Stabilo wird vor allem mit Stiften in Verbindung gebracht. Ihr Hauptgeschäft macht die Unternehmensgruppe allerdings mit Schmink-Utensilien wie Eyelinern oder Lippenstiften. Neben dem traditionellen Konzernbereich mit Stiften und Schreibgeräten gehört auch ein Outdoor-Bereich zur Unternehmensgruppe.

Umsatzeinbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr

In Folge der Corona-Krise brach der Umsatz bei Schwan-Stabilo im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag 30. Juni 2020) ein. Die Heroldsberger verbuchten einen Umsatz von knapp 610 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich blieb dem Familienunternehmen aber dennoch ein Gewinn, den Schwan-Stabilo allerdings nicht näher beziffern wollte.

Kosmetik-Geschäft am härtesten getroffen

Die Bilanz für die einzelnen Bereiche fiel dabei sehr unterschiedlich aus. Den Teilkonzern Kosmetik traf die Corona-Krise am härtesten. Hier gingen die Umsätze um mehr als 14 Prozent zurück. Gründe dafür gibt es mehrere. Zum einen der Lockdown im Frühjahr. Weil viele Kundinnen Kosmetikartikel vor dem Kauf gerne ausprobieren, konnte der Onlinehandel die Verluste nicht wettmachen. Außerdem macht sich bemerkbar, dass viele Frauen im Homeoffice und wegen der Maskenpflicht offenbar seltener zur Schminke greifen. Schwan-Stabilo beliefert unter anderem Kosmetikfirmen und Luxus-Konzerne wie Chanel, Dior und L'Oreal. Die Branche hatte allerdings bereits vor Corona mit Problemen zu kämpfen. In der Folge hatte Schwan-Stabilo schon vor der Krise angekündigt, an den Standorten Heroldsberg und Weißenburg rund 200 Stellen abzubauen. Dieser Schritt sei mittlerweile weitgehend abgeschlossen, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz.

Stifte trotz Digitalisierung gefragt

Die Geschäfte mit Stiften und anderen Schreibgeräten liefen dagegen weit besser. Hier lagen die Umsätze des Teilkonzerns annähernd auf dem Vorjahresniveau. Die Produkte konnten oftmals trotz des Lockdowns weiterhin verkauft werden, weil Drogerien durchgehend geöffnet hatten. In Deutschland wurden trotz der Krise sogar mehr Stifte und Schreibgeräte verkauft als im Vorjahreszeitraum. Vor allem sogenannte "Kreativ-Produkte" zum Malen und Zeichnen waren laut Schwan-Stabilo besonders gefragt.

Outdoor-Geschäft mit Schwankungen

Im Geschäft mit Outdoor-Artikeln sorgte die Corona-Krise für ein durchwachsenes Bild. Insgesamt gingen die Umsätze hier um rund fünf Prozent zurück. So wurden während des Lockdowns zwar zunächst weniger Skijacken, Fahrradbekleidung oder Rucksäcke verkauft. Danach habe "Corona aber den Trend zu Outdoor“ beschleunigt. Unter dem Strich konnten die starken Verkäufe nach dem Lockdown die Einbußen durch die Geschäftsschließungen im Frühjahr aber nicht wettmachen. Der allgemeine Trend, öfter auf’s Rad zu steigen, bescherte der Fahrradbekleidungsmarke Gonso allerdings das stärkste Geschäftsjahr seit der Konzernzugehörigkeit.

Mit breiter Produktpalette durch die Krise

Insgesamt zeigte sich Schwan-Stabilo mit den Geschäftszahlen zufrieden. Ein Umsatzrückgang von acht Prozent sei viel, vor dem Hintergrund der Pandemie aber "noch akzeptabel". Gerade die breite thematische und geografische Aufstellung habe sich "als wichtiger Anker in Krisenzeiten" erwiesen, so Konzernchef Sebastian Schwanhäußer. Neben dem Konzernsitz in Heroldsberg hat Schwan-Stabilo mit Weißenburg noch einen weiteren fränkischen Standort. Hier ist das zentrale Werk der Firmengruppe.

"Fahren auf Sicht" wegen Corona

Insgesamt zeigt sich Schwan-Stabilo zuversichtlich, gut durch die Krise zu kommen. Trotzdem seien die Geschäfte weiterhin ein "Fahren auf Sicht". Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr trafen die Heroldsberger nicht. Weltweit hat Schwan-Stabilo knapp 5.000 Mitarbeiter. In Deutschland sind es rund 2.200. Die Konzerngruppe hat weltweit 22 Standorte, u.a. in Indonesien, Brasilien und den USA.