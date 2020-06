Licht und Schatten: Die Corona-Analysen für Schwabens Wirtschaft

Mehr Modernisierung, weniger Bürokratie – und dazu Kaufprämien, Ausbildungsförderung, Ausbau der Schienennetze, Sozialleistungen und verlängertes Kurzarbeitergeld – so könnte es lauten, das Rezept gegen die Corona-Krise der schwäbischen Wirtschaft, wenn es nach der Industrie- und Handelskammer sowie den beiden größten Gewerkschaften in Schwaben geht. Beide stellten diese Woche ihre Ergebnisse und Prognosen vor.

IHK: Wie geht es der schwäbischen Wirtschaft?

Schwabens Wirtschaft befinde sich derzeit im freien Fall, viele Unternehmen seien massiv gefährdet – so lautet das Fazit der diesjährigen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, die am Dienstag in Augsburg vorgestellt wurde.

Corona trifft Maschinenbau und Gastro gleichermaßen

Als Motor der schwäbischen Wirtschaft gilt der Landkreis Augsburg: "Aber jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand", sagte Michael Proeller, IHK-Vizepräsident in Schwaben. Die Corona-Krise treffe die schwäbischen Maschinenbauer und Produktionsunternehmen genauso wie die Hotellerie und Gastronomie der Region.

Augsburg als Zulieferer-Standort betroffen

In Augsburg sitzen mehrere Unternehmen, die Teile oder komplette Anlagen für Motoren und Maschinen fertigen. Weil die Automobilhersteller seit Beginn der Krise weniger bestellen, hat beispielsweise der Zulieferer Faurecia Kurzarbeit für seine 1.400 Beschäftigten angemeldet. Mit Ende des Jahres endet für die Mitarbeiter zudem ihr Beschäftigungssicherungsvertrag. Betriebsrat Ali Can Cagliyan forderte deshalb auf der Gewerkschaftskonferenz am Montag eine Kaufprämie für emissionsarme Motoren, um die Produktionskette wieder anzukurbeln.

Gewerkschaften fordern Verlängerung der Kurzarbeit

In Kurzarbeit sind derzeit auch die 4.500 Mitarbeiter von MAN Energy am Standort Augsburg. Verkaufen könne der Motorenhersteller momentan nur Energieanlagen, keine Schiffsmotoren. „Wir brauchen dringend eine Verlängerung der Kurzarbeit“, forderte Betriebsrat Tim Kattner, „auf 24 Monate“.

Entlassungen bei 30 Prozent der schwäbischen Unternehmen

Wo Kurzarbeit den wirtschaftlichen Schaden nicht mehr abfedern kann, müssen schwäbische Unternehmen Mitarbeiter entlassen – laut IHK ist das bei 30 Prozent der befragten Firmen der Fall. Nur die Bauwirtschaft habe laut Umfrage weiterhin genügend Aufträge. Befragt werden für die jährliche Konjunkturumfrage der IHK über 1.000 Unternehmen in Schwaben.

IHK fordert "Masterplan" für die schwäbische Wirtschaft

Energie, Digitalisierung, Ausbildung und Verkehr: Zu diesen vier Bereich fordert die IHK Schwaben einen "Masterplan" der Bundesregierung, um die dort notwendige Modernisierung in Gang zu bringen. So drängt beispielweise die Zeit beim Ausbau der Bahnstrecke von Augsburg in Richtung Osten: "Wenn der Verkehr nicht bald auf die Schiene kommt, dann gibt es einen Verkehrskollaps", so Proeller.