Licht und Schatten bei der IAA Mobility

Die Mobilität insgesamt wird bei der IAA Mobility in München diskutiert und präsentiert. Und das nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch auf Plätzen in der Innenstadt.

Dominierendes Thema: Nachhaltigkeit

Eine Verlierergruppe stand schon vor Messebeginn fest: Die PS-Fans alter Schule. Für sie ist bei der Schau in München eigentlich nur in der Oldtimer-Halle etwas geboten.

An den Ständen mit den Neuheiten der Autohersteller dagegen dominiert das Thema Nachhaltigkeit. Elektro-Antriebe, Bauteile aus nachwachsenden Rohstoffen, Recycling. Und dann gibt es noch hunderte von Fahrrädern zu sehen.

Immer mehr Chips in Autos

Außerdem so viele Elektronik-Bauteile wie nie zuvor bei einer IAA. Denn Autos werden immer mehr zu rollenden Computern. Darüber freut sich Intel-Chef Pat Gelsinger ebenso wie darüber, endlich nach all den Lockdowns wieder echte Menschen zu treffen anstatt nur deren virtuelle Avatare in Zoom-Konferenzen zu sehen: "I think this is fabulous. The fact is: it has been two years since we have been together. And it is thrilling to see not an avatar but a person that has flesh and skin." ("Ich denke, das ist fabelhaft. Es ist zwei Jahre her seit wir zusammen waren. Und es ist aufregend, nicht einen Avatar zu sehen, sondern einen Menschen aus Fleisch und Blut.")

Hersteller kommen zu den Passanten in der Innenstadt

Ähnlich sieht es der Chef-Designer von BMW Adrian van Hooydonk. Der Münchner Autobauer bespielt mit mehreren Pavillons ein Freigelände vor der Oper. "Wir haben auch tatsächlich alle unsere Neuheiten nicht mehr auf dem Messegelände stehen, das hatten wir nur die ersten beiden Tage. Und jetzt steht all das, unsere Show- und Visionsfahrzeuge in der Innenstadt, frei zugänglich. Und das findet großen Andrang. Das freut mich."

Wirte in der City sehen die Messe positiv

Auch bei den lange von Lockdowns geplagten Einzelhändlern und Gastronomen kommt das Konzept gut an, die Messe in die Stadt zu holen, sagt der Wirt eines Cafés am Münchener Rathaus, wo um die Ecke auf einer offenen Bühne über Mobilitätskonzepte der Zukunft diskutiert wird: "Für die Stadt und den Einzelhandel und die Gastronomie finde ich ist es positiv. Da es doch mehr Leute in die Stadt zieht als auf das Messegelände."

Und auch Passanten scheinen die Idee überwiegend gut zu finden. Die Besucher müssen bei der neuen IAA Mobility nicht mehr wie auf einer Pilgerreise zu Kathedralenartigen Messehallen fahren, sondern die Ausstellung kommt zu ihnen. Und die Aussteller treten deutlich weniger großspurig auf als bei der früheren IAA in Frankfurt.

"Ich finde es eigentlich super: A, wegen Corona. Und B, weil es ein Thema ist, das unter die Leute kommen muss … Ich bin der Meinung, wenn man die Bürger einbezieht, ist es besser, als es in Frankfurt war … Ja, der Zugang für alle ist ein sehr positives Konzept." Passanten-Stimmen

Gegner werfen der Autoindustrie Heuchelei vor

Eine völlige andere Meinung zur IAA Mobility haben die Gegner der Messe. Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu Protesten, zu blockierten Straßen, und zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Organisatoren werfen der Industrie Heuchelei vor - so auch Greenpeace-Sprecher Benjamin Stephan. "Während man sich hier als Elektro-Vorreiter und Klimaschützer gibt, sind immer noch 95 Prozent der Autos, die verkauft werden, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und wer so viel über nachhaltige Mobilität redet, aber dann die Erderhitzung so unverfroren vorantreibt, der muss sich über Proteste nicht wundern."

Fahrerloser Taxidienst für München angekündigt

Im Trubel ging fast unter, dass auf der Messe auch Spektakuläres angekündigt wurde. So wollen die Intel-Tochter Mobileye und der Autovermieter Sixt ab dem kommenden Jahr in München die ersten fahrerlosen Robotaxis auf die Straße bringen.