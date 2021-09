Letztes Triell: Welche Wirtschaftspolitik wollen die Kandidaten?

Mindestlohn

Die Erhöhung des Mindestlohns ist eine prominente Forderung im Wahlkampf sowohl von Olaf Scholz als auch von Annalena Baerbock. Beide wollen 12 Euro pro Stunde als Untergrenze gesetzlich festschreiben. 2015 wurde von der schwarz-roten Koalition ein Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt. Scholz verwies darauf, dass dieser Schritt zur mehr Jobs geführt habe. Eine Erhöhung auf 12 Euro hätte den gleichen Effekt, außerdem würden 10 Millionen Menschen davon profitieren.

Laut Baerbock würde durch eine Erhöhung vor allem Frauen und Menschen im Osten geholfen werden, wo viele Unternehmen nicht in der Tarifbindung seien. Laschet dagegen lehnte eine gesetzliche Pauschalregelung ab. Stattdessen sollten Gewerkschaften und Arbeitgeber als Tarifpartner entsprechende Lösungen finden – individuell für verschiedene Branchen. Dabei müsse die Tarifbindung gestärkt werden.

Steuern

Beim Thema Steuern sprach sich Laschet abermals gegen höhere Belastungen aus. Sein Hauptargument: Höhere Steuern würden eben nicht zu höheren Einnahmen führen. Er verwies dabei besonders auf Familienunternehmen, die durch Steuererhöhungen belastet würden. Der CDU-Chef sprach sich auch gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings aus.

Scholz möchte höhere Einkommen stärker belasten, dafür geringe und mittlere durch einen gerechteren Steuertarif entlasten. Das sei auch eine Frage der Gerechtigkeit angesichts der Schulden in Milliardenhöhe, die der Staat wegen der Corona-Krise aufgenommen hat.

Auch Baerbock sprach sich für eine Belastung hoher Einkommen aus, um insbesondere Kinder in Armut, Frauen und Alleinerziehende zu unterstützen. Dabei warb sie für die Kindergrundsicherung.

Hartz IV

Die sozialpolitischen Unterschiede wurden beim Stichwort Hartz IV deutlich. Olaf Scholz will das System durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzen. Das soll sich durch höhere Regelsätze auszeichnen, aber auch dadurch, dass Menschen nicht so schnell ihr Erspartes angreifen müssen, wenn sie etwa durch Arbeitslosigkeit einen Antrag auf Unterstützung stellen müssen. Ausgaben etwa für IT müssten höher veranschlagt werden als bisher.

Annalena Baerbock will eine Garantiesicherung statt Hartz IV und damit einhergehend ebenfalls eine Erhöhung der Regelsätze, damit Bezieher sich zum Beispiel auch mal einen Kinobesuch leisten könnten. Sie verwies aber besonders auf die Rolle der Jobcenter. Die hätten kaum Kapazität, Arbeitslose zu beraten und wieder in Arbeit zu bringen, weil sie zu sehr mit Sanktionen gegen die Bezieher beschäftigt seien. Das wolle sie ändern.

Armin Laschet betonte, dass wichtigste Ziel sei es, Menschen wieder in Arbeit zu bringen – etwa durch eine bessere Kinderbetreuung. Davon würden eben auch Kinder von betroffenen Eltern profitieren. Dabei widersprach er direkt den Plänen von Baerbock. Es sei gerade gegenüber Geringverdienern unfair, wenn Empfänger von Hartz IV nicht mehr sanktioniert werden können. Er sprach sich für das Prinzip "fördern und fordern" aus.

Klimaschutz

Das Thema Klimaschutz ist politisch, gesellschaftlich, aber auch für Unternehmen und Arbeitnehmer von besonderer Bedeutung. Die Aussagen in diesem Triell brachten allerdings wenig Überraschendes. Alle drei bekannten sich zu mehr Anstrengungen.

Baerbock forderte abermals, dass die nächste Regierung eine "Klimaregierung" sein müsse. Neben dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energie dürften ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Der stärkeren finanziellen Belastung durch einen höheren CO₂-Preis soll eine Entlastung von Geringverdienern entgegengestellt werden.

Scholz verwies vor allem darauf, dass die Industrie sich darauf verlassen müsste, dass sie künftig genügend klimaneutralen Strom bekommen kann. Dafür müsste neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien auch der Ausbau der Stromnetze sehr schnell erfolgen.

Laschet argumentierte ähnlich, dass nun schnell gehandelt werden müsste, legte sein Augenmerk bei Thema Strom aber auf eine europäische Lösung und plädierte hier für eine ganz neue Kooperation innerhalb Europas. Und er griff Annalena Baerbock an, indem er sich gegen Verbote aussprach, etwa beim Verbrenner. Stattdessen setzte er darauf, Forschung und Entwicklung in den Unternehmen zu stärken.

Grundsätzliche Einigkeit bei einigen Themen

Bei einigen sozial- und wirtschaftspolitischen Themen des Triells lagen die drei Kandidierenden im Kern nicht weit auseinander – wenig verwunderlich. So sprachen sich alle beim Thema Pflegeberufe für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen aus, auch wenn es Unterschiede beim "Wie" gab. Auch beim Thema Digitalisierung waren sich alle einig – es dürfe keine weißen Flecken auf der Landkarte geben beim Ausbau von schnellem Internet.