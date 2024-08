Letzter Strohhalm für bayerische Metzger: Azubis aus Vietnam

Es ist sechs Uhr morgens: Die Produktion der Metzgerei Freyberger in Nürnberg läuft schon seit zwei Stunden auf Hochtouren. Es ist laut, wenn der Kutter das Fleisch so zerkleinert, dass eine geschmeidige Masse entsteht. Alle arbeiten schnell, Hand in Hand. Die Söhne packen mit an, der Senior wurstet mit und seit einigen Monaten auch zwei vietnamesische Auszubildende.

Azubis aus Vietnam – Metzgermeister begeistert

Hanh Nguyen und Quan Bui sind der ganze Stolz von Metzgermeister und Mitgesellschafter Dirk Freyberger. "Das sind genau die Menschen, die ich eigentlich bei mir im Betrieb haben will. Die sind motiviert, die sind zuverlässig. Die wollen was lernen, die wollen was aus sich machen." Während er Bui dabei hilft, die Wurstmasse in die Hüllen zu füllen, erzählt Freyberger, er habe zuletzt gar keine Bewerbungen mehr auf einen Ausbildungsplatz bekommen.

Im Herbst vergangenen Jahres dann ein Lichtblick: Der bayerische Metzgerverband stellte eine Regensburger Vermittlungsagentur für vietnamesische Auszubildende vor, mit der der bayerische Hotel- und Gaststättenverband gute Erfahrungen gemacht hat. Wie rund sechzig andere Metzger im Freistaat nutzte Dirk Freyberger das Angebot sofort und ist begeistert. Inzwischen wurden rund zweihundert vietnamesische Auszubildende vermittelt.

V-Unite: die Agentur für Auszubildende aus Vietnam

V-Unite ist eine Vermittlungsagentur für Auszubildende aus dem Ausland, konkret: aus Vietnam. Das junge Unternehmen sitzt in Regensburg und wurde 2022 von Absolventen der dortigen Universität gegründet. Auf der Webseite wird das standardisierte Verfahren Schritt für Schritt erläutert und sogar der Zeitaufwand angegeben, der dem Betrieb entsteht.

Man biete eine kostenlose Sofortvermittlung innerhalb von sechs Wochen, oder eine für den Betrieb maßgeschneiderte, kostenpflichtige Lösung, sagt Geschäftsführer Son Pham. In Vietnam kooperiere man mit den besten Sprachschulen und biete den jungen Vietnamesen, die dort auf eigene Kosten einen Deutschkurs machen, Ausbildungsplätze in Deutschland an.

Pham betont, sein Team arbeite nur mit Ausbildungsbetrieben, die ein gutes Ausbildungsgehalt zahlen, von dem die jungen Vietnamesen in Deutschland auch leben können. Dann sei das ein Gewinn für alle Beteiligten. Zu den Kunden der Regensburger Agentur zählen der Hotel- und Gaststättenverband, der Fleischerverband und das Bäckerhandwerk.

Anforderungen an die Betriebe

Die Betriebe verpflichten sich auch, eine preiswerte Wohnung für die Azubis zu suchen und ihnen zu Beginn der Ausbildung einen berufsorientierten Online-Sprachkurs über die Agentur zu finanzieren. Auch das dreitägige Willkommens-Event wird von den meisten gebucht. Da erklärt die Agentur den Neuankömmlingen in ihrer Landessprache die wichtigsten Behördengänge.

Die Vermittlung ist kostenlos, die deutschen Lehrstellenangebote werden in den Sprachschulen an einem schwarzen Brett inseriert. Interessenten bewerben sich dann bei der Agentur auf die Ausbildungsplätze. Bereits sechs Wochen später könnten die Betriebe ihren vietnamesischen Azubi begrüßen, so Geschäftsführer Pham. Der spreche dann Deutsch auf B1 Niveau und habe einen Schulabschluss, der mindestens der Mittleren Reife entspricht.

Immer mehr Metzgereien schließen

Laut dem bayerischen Metzgerverband haben in den vergangenen zwölf Jahren 1.000 Mitgliedsbetriebe aufgehört. Stand jetzt liege die Zahl der Betriebe noch bei rund 1.200.

Die Ursachen seien vielfältig: Es fehle an Betriebs-Nachfolgern, dazu komme das gravierende Nachwuchs- und Fachkräfteproblem sowie die Bürokratie. Außerdem der gestiegene Kostendruck, etwa bei den Energiepreisen.

Die gravierende Entwicklung bei der Ausbildungssituation zeigt eine Statistik der Handwerkskammer. Im Jahr 2010 gab es noch 1.530 Auszubildende für den Metzgerberuf. 2023 war die Zahl der Metzger in Ausbildung mit 550 auf fast ein Drittel geschrumpft.

Rundum-Sorglos-Paket

Als "rundum-sorglos-Paket" beschreibt der Nürnberger Metzgermeister Dirk Freyberger die Vermittlung seiner Auszubildenden aus Vietnam. Der 23-jährige Quan Bui und der 37-jährige Hanh Nguyen wohnen zusammen nur einen Steinwurf von der Metzgerei entfernt. Ihre Wohnung kostet warm etwa 300 Euro. Von den 1.100 Euro Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr bleiben ihnen 820 Euro netto.

Beide möchten dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Familie von Hanh Nguyen, seine Frau und seine zwei Kinder, sind in Vietnam geblieben. Er möchte sie nach Deutschland holen, "damit meine Kinder die Bildung der Deutschen genießen können", sagt er.

In der Nürnberger Metzgerei hat er sein Glück gefunden und freut sich, dass er hier jeden Tag was Neues lernen kann. Stolz zeigt er auf zwei Klassiker des Traditionshandwerks: "Das ist eine Abschwarte-Maschine, das ist die Räucherkammer."