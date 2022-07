Lernen aus der Finanzkrise: Wie der Staat jetzt Uniper hilft

Ist das jetzt ein neuer "Lehman-Moment"? Wiederholt fällt dieses Wort, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute Mittag vor die Presse tritt, um die Pläne zur staatlichen Rettung des Gaskonzerns Uniper vorzustellen. Eine Anspielung auf die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, die 2008 die Finanzkrise ins Rollen gebracht hatte. Wie eine Lawine zog sie andere Banken mit in den Abgrund.

"Es ist notwendig gewesen, dass wir Uniper jetzt stabilisieren", antwortet Scholz und teilt mit den Handkanten die Luft vor sich. Ein klares Zeichen, wie ernst die Lage ist – auch ohne die Frage explizit zu bejahen.

Denn auch die Fakten des Rettungspakets sprechen eine klare Sprache: Der deutsche Staat stützt den angeschlagenen Konzern mit insgesamt 15 Milliarden Euro und steigt mit 30 Prozent ein. Vorgesehen ist ein Paket in Form einer Aktienbeteiligung, eine Pflichtwandelanleihe und ein erhöhter Kreditrahmen der Förderbank KfW.

Bund kauft Uniper-Aktien weit unter Marktpreis

Dass der Bund ein derart komplexes Bündel schnürt, ist kein Zufall. Stattdessen folgt die Uniper-Rettung einem Plan, der bereits bei der Lufthansa in der Corona-Pandemie zum Tragen kam – dort mit Erfolg.

So will die Bunderegierung Uniper-Aktien für 1,70 Euro pro Stück kaufen. Das ist ein Vielfaches günstiger als der Kurs, mit dem Uniper derzeit an der Börse gehandelt wird. Dort pendelte die Aktie am Freitag um den Wert von zehn Euro, ehe sie nach Scholz‘ Ankündigung auf weniger als acht Euro abrutschte.

Ähnlich war der Bund auch bei der Lufthansa 2020 über seinen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für 2,56 Euro je Aktie eingestiegen. Dies entsprach damals weniger als der Hälfte des Aktienkurses.

Vorgehen bei Uniper ähnelt der Lufthansa-Rettung

Der Vorteil eines solchen Vorgehens: Überwindet das betroffene Unternehmen die Krise, kann der Bund seine Anteile möglicherweise mit Gewinn verkaufen. Genau dies gelang bei der Lufthansa. Auch beim angekündigten Kreditrahmen für Uniper durch die staatliche Förderbank KfW könnte die Bundesregierung auf die Fluglinie verweisen. Schließlich zahlte die Lufthansa im vergangenen Herbst alle Hilfen zurück.

Die Devise: Commerzbank-Fiasko aus der Finanzkrise vermeiden

In dem Rettungsplan stecken aber auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn ein Fiasko wie bei der Commerzbank infolge der Finanzkrise will die Bundesregierung offenbar unbedingt vermeiden. Um die Bank zu retten, war der Staat ebenfalls mit Milliardenhilfen eingesprungen und hatte sich mit mehr als 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

Die Aktien erstand er damals jedoch viel zu teuer. Um heute die noch verbliebenen Anteile ohne Verlust zu verkaufen, müsste die Commerzbank-Aktie an der Börse auf mehr als 26 Euro steigen. Derzeit liegt sie jedoch bei nur etwa 6,50 Euro, auch in den vergangenen Jahren erreichte sie maximal rund 13,50 Euro.

Lufthansa- und Uniper-Rettung als Blaupause?

Zwar garantieren die Erfolge bei der Lufthansa keine glückliche Wiederholung im Fall Uniper, für den deutschen Staat – und damit für die Steuerzahlerinnen und -zahler – steht finanziell viel auf dem Spiel. "Es gibt keine Blaupause, jedes Unternehmen ist anders", sagt auch Scholz selbst. Doch falls die Rettung gelingt, gäbe es eben doch genau so etwas wie eine Blaupause für künftige "Lehman-Momente".