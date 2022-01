Leoni vollzieht Abspaltung des Industriegeschäfts

Der Prozess war bereits im Oktober eingeleitet und inzwischen vollzogen worden. Durch den Verkauf habe Leoni Nettogewinn von 200 Millionen Euro erzielen können, teilte das Unternehmen mit. Das Geld soll dazu verwendet werden, die Liquidität zu steigern. Das ist auch dringend notwendig, denn Leoni drücken erhebliche Schulden.

Aktienkurs knickt ein

Für Leoni ist der Verkauf aber auch strategisch sinnvoll, denn so könne man sich ganz auf die Automobilindustrie und die "finanzielle Gesundung" konzentrieren, sagte Vorstandschef Aldo Kamper. So richtig überzeugt scheinen die Anleger aber nicht zu sein, die Aktie notierte am Freitagmittag (21.01.22) gut vier Prozent im Minus. Gut möglich, dass es sich dabei noch um Nachwirkungen der Razzia vom vergangenen Dienstag handelt. Das Kartellamt ermittelt gegen Leoni, vermutet werden illegale Preisabsprachen.