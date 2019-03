Leoni in der Krise: Vorstandschef will hart durchgreifen

Es sei frustrierend, schon wieder so schlechte Nachrichten zu überbringen, sagte Leoni-Vorstandschef Aldo Kamper. Konkret meinte er die immensen Startprobleme eines neuen Projekts im mexikanischen Merida, das Leoni schon im vergangenen Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag kostete und dieses Jahr weitere 50 Millionen Euro kosten wird. Eigens eingesetzte unabhängige Experten sollen solche kostspieligen Pannen in Zukunft verhindern.

Chef richtet neues Expertengremium ein

Für das laufende Jahr sei kein neues Merida absehbar, versicherte der Vorstandschef. Leoni erlebte ein solches Projekt-Chaos zuletzt bereits in Rumänien. Das neue Expertengremium soll direkt an Kamper berichten. Der Leoni-Chef übernimmt nun neben dem Gesamtvorstand auch die Leitung der Bordnetzsparte. Außerdem fungiert Kamper kommissarisch auch als Finanzchef, nachdem Karl Gadesmann das Unternehmen verlassen musste.

Profit statt Wachstum

Mit dem neu ins Leben gerufenen Umbauprogramm "Value 21" will Kamper bis zu zehn Prozent des bisherigen Unternehmens abstoßen. Kurzfristig sollen 2.000 Stellen weltweit abgebaut werden, 500 davon in Hochlohnländern wie Deutschland. Im Mittelpunkt werde künftig nicht mehr Wachstum, sondern Profit stehen.

Konkurrenz ist effizienter

Leoni war in den "goldenen Jahren" der Automobilbranche exponentiell gewachsen. Laut Kamper arbeitet die Konkurrenz im Automobilbereich deutlich kosteneffizienter als Leoni. Der Markt in der Automobilzuliefererbranche sei an sich aber gesund, so der Leoni-Chef.

Kamper glaubt, dass der Umbruch gelingen kann und merkt an: "Ich habe das schon getan, ich weiß, dass es funktioniert." Kamper kam vom Leuchtmittelhersteller Osram zu Leoni.