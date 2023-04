Leoni-Großaktionär installiert Vertrauten als Vorstandschef

Der Nürnberger Anbieter für Kabel- Netzwerklösungen für die Automobilbranche, Leoni, hat am Montag eine wichtige Personalie bekannt gegeben. Demnach soll Klaus Rinnerberger der neue Vorstandsvorsitzende des schwer angeschlagenen Autozulieferers werden. Rinnerberger gilt als enger Vertrauter von Stefan Pierer, der die Mehrheit am Unternehmen hält.

Rinnerberger wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand

Der 59-jährige Rinnerberger werde das Amt übernehmen, sobald das Bundeskartellamt grünes Licht für die Restrukturierung gegeben habe, teilte Leoni mit. Derzeit ist der Manager Vorstand der Aktiengesellschaft von Stefan Pierer. Der Österreicher hält die Mehrheit an dem Autozulieferer. Rinnerberger sitzt zudem im Aufsichtsrat des Bordnetzherstellers. Diesen Posten muss er abgeben, wenn er an die Spitze des Vorstands rücken will. Bis dahin werde der Sanierungsspezialist Hans-Joachim Ziems den Vorstandsvorsitz kommissarisch zusätzlich zu seinem bisherigen Vorstandsmandat übernehmen, so das Unternehmen. Rinnerberger folgt damit auf Aldo Kamper, der vor Kurzem das Unternehmen verlassen hatte.

Harter Schuldenschnitt soll Überleben von Leoni sichern

Vor dieser Personalentscheidung hatte sich Leoni mit den Gläubigern auf einen harten Schuldenschnitt geeinigt. So verzichten Banken und Investoren auf die Hälfte ihrer Forderungen, um das Überleben von Leoni zu sichern. Die Aktionäre werden herausgedrängt und das Unternehmen wird von der Börse genommen. Pierer steigt dem Konzept zufolge mit 150 Millionen Euro im Wege einer Kapitalerhöhung bei Leoni ein und soll dann neuer Alleingesellschafter sein. Die übrigen Aktionäre gehen leer aus. Ihr Aktienvermögen wird auf Null gesetzt, die Börsennotierung zurückgenommen.

Ausreichende Mehrheit für Schuldenschnitt gewährleistet

Der Schritt ist dem Unternehmen zufolge auch ohne Mehrheitsbeschluss einer Hauptversammlung möglich, wenn ein großer Teil der weiteren Gläubiger dem zustimmt. Mit der Zustimmung von Banken, Schuldscheingläubigern und Bürgen – darunter die Länder Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie der Bund – sei eine ausreichende Mehrheit gewährleistet, um eine Sanierungsentscheidung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz herbeizuführen.

Dem Konzept nach soll nur etwa die Hälfte der 1,5 Milliarden Euro Schulden bei Leoni verbleiben. Der Rest soll zu einer Gesellschaft wandern, die der neue Leoni-Eigner Stefan Pierer kontrollieren soll. Die Gläubigerbanken sollen am Erfolg des Unternehmens mit Hilfe eines Wertaufholungsinstruments beteiligt werden.

Geplätzter Deal brachte Leoni in Finanznot

Leoni beschäftigt rund 100.000 Menschen weltweit und setzte im vergangenen Jahr rund 5,1 Milliarden Euro um. Der Autozulieferer war durch einen geplatzten Teilverkauf seines Geschäfts in akute Finanznot geraten. Die Veräußerung der Kabelsparte hätte 400 Millionen Euro in die Kassen spülen sollen.

Mit Material der dpa