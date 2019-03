Leichter Passagierrückgang am Nürnberger Flughafen erwartet

Christian Albrecht, Pressesprecher des Albrecht-Dürer-Airports Nürnberg, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Aufgrund der Germania-Insolvenz werden leicht weniger Passagiere erwartet als im Vorjahr." Man rechne mit ungefähr acht Prozent weniger, so Albrecht.

Ab April wieder mehr Destinationen im Angebot

Mit Beginn des Sommerflugplans und der Hauptreisezeit am Flughafen Nürnberg ab April wird TUI fly wieder eine Maschine in Nürnberg stationieren und einige Ziele, die bisher von Germania bedient wurden, anfliegen. Auch die österreichische Fluglinie Laudamotion wird ab Juni täglich nach Mallorca fliegen. Insgesamt könnten so kurzfristig 30 Prozent der bisherigen Germania-Flugverbindungen gedeckt werden, sagt der Flughafensprecher Christian Albrecht.

Germania war drittgrößte Airline am Nürnberger Flughafen

Die Insolvenz von Germania Anfang Februar hat auch den Nürnberger Flughafen getroffen. Die Fluglinie war die drittgrößte Airline am Albrecht-Dürer-Airport und deckte elf Prozent aller Verbindungen von hier aus ab. Das Aus der Fluglinie Flybmi Mitte Februar hatte dagegen keine so drastischen Auswirkungen. Die britische Airline flog von Nürnberg lediglich nach Brüssel.