Leere Stühle: Protest der Gastwirte gegen Corona-Schließungen

Ab Montag dürfen auch kleinere Geschäfte bis 800 Quadratmeter aufmachen. Noch eine Woche später kommen die Friseure dran. Restaurants, Bars und Biergärten müssen aber noch warten. Wann sie wieder Gäste empfangen dürfen, ist weiter unklar. Mit einem stillen Protest machen Gastronomen heute deutschlandweit auf ihre Lage aufmerksam.

Hunderte leere Stühle

Hunderte Stühle stehen vor der Münchner Feldherrnhalle. Stühle, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen leer bleiben müssen. Restaurant- und Barbetreiber sollen ein Blatt Papier mit ihrem Firmenlogo oder dem Namen des Betriebs zur Feldherrnhalle bringen und an die Stühle hängen.

"Leere Stühle" in über 50 Städten

So stellen sich die Initiatoren der Aktion "Leere Stühle" ihren stillen Protest vor. Nicht nur in München. In mehr als 50 Städten in ganz Deutschland wollen Gastronomen und Hoteliers am Mittag mit verwaisten Stühlen auf ihre Lage aufmerksam machen.

Gastwirte wollen mehr Zuschüsse und mehr Kurzarbeitergeld

Sie beklagen: Bei den letzten Lockerungen der Schutzmaßnahmen sei die Gastronomie nicht berücksichtigt worden. Sie fordern von der Politik einen klaren Fahrplan, wann ihre Betriebe wieder öffnen dürfen. Außerdem höhere Zuschüsse und mehr Kurzarbeitergeld.

Protestaktion ursprünglich aus Sachsen

Das Gastronomen-Netzwerk Leaders Club Deutschland greift damit eine Initiative aus Sachsen auf. Vergangenen Freitag hatten Gastronomen vor der Frauenkirche in Dresden hunderte leere Stühle aufgestellt. Dazu eine festlich gedeckte Tafel – natürlich ohne Gäste.

Kurzarbeit bei den meisten Gastwirtschaften in Bayern

Die meisten Betriebe im bayerischen Gastgewerbe haben Kurzarbeit beantragt. Einer Umfrage des Branchenverbands Dehoga unter seinen Mitgliedern zufolge liegt der Anteil der betroffenen Betriebe bei 80 Prozent. Gut 60 Prozent der mehr als 3.000 Teilnehmer gaben an, ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie komplett geschlossen zu haben.

Fast zwei Drittel der Gastronomien bevorzugen spätere Öffnung

Zwar können sich fast drei Viertel (72,2 Prozent) der Befragten ihren Betrieb mit verschärften Schutzmaßnahmen vorstellen, dennoch üben sich die meisten in Geduld, was den Öffnungstermin angeht. Auf die Frage, ob sie einen früheren Termin mit dem Risiko einer erneuten Schließung oder einen späteren Termin mit höherer Sicherheit bevorzugen würden, sprachen sich fast zwei Drittel (63,5 Prozent) für den späteren Zeitpunkt aus.

Mehrheit wartet auf Hilfe vom Staat

Ein Großteil der Betriebe hat zudem finanzielle Hilfen vom Staat erhalten oder beantragt. Soforthilfe des Bundes haben 19 Prozent bereits erhalten, weitere 52 Prozent beantragt. Hilfen vom Freistaat haben den Angaben zufolge 50 Prozent bereits erhalten und 31 Prozent beantragt. Anträge geplant haben weitere 7 beziehungsweise 4 Prozent.

Allerdings sagen 87 Prozent, dass die Hilfen von Bund und Land nicht ausreichen werden. 79 Prozent fordern daher einen Rettungsfonds für das Gastgewerbe. Für eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent, wie sie der Koalitionsausschuss jüngst beschlossen hat, sprachen sich 93 Prozent aus.