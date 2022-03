Leere Regale im Supermarkt: So hamstert Bayern

Sonnenblumenöl ist das neue Toilettenpapier. War während dem Corona-Lockdown der Hygieneartikel knapp, hamstern die Menschen in Bayern inzwischen das Speiseöl. Denn viele fürchten das hellgelbe Lebensmittel könnte bald ausgehen. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID) befürchtet spürbare Einflüsse. Speiseöle könnten knapp und teurer werden. Denn die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent sind die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Deutschland decke seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe. Das bereite vielen Kunden Panik.

Sonnenblumenöl: Preissprung schon vor dem Ukraine-Krieg

Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelsverbands Bayern (HBE), kann die Hamsterkäufe deswegen teilweise nachvollziehen: "Eine volle Vorratskammer beruhigt die Nerven!" Allerdings warnt er vor Panikkäufen. Denn anders als Toilettenpapier haben Speiseöle ein Verfallsdatum. Schon vor dem Krieg sei der Preis in der Einstiegsklasse der Sonnenblumenöle von knapp 0,80 auf bis zu 1,80 Euro gestiegen. Das lag laut HBE vor allem an Problemen in der Logistik.

Logistik: Angespannte Lage wegen Omikron

Auch weiterhin kämpfen die Transportunternehmen in Bayern mit großen Schwierigkeiten. Aktuell ist laut dem Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) die Personalsituation wegen der Omikronwelle angespannt. Der Mitarbeiterausfall betrage bis zu 30 Prozent.

"Trotzdem versuchen die Unternehmen alles. Die Situation ist schwierig, aber handhabbar", zeigt sich LBT-Chef Sebastian Lechner positiv gestimmt. Die Branche leide eher unter den hohen Dieselkosten. Viele Unternehmen sagen, es lohne sich nicht zu fahren. Sie ließen lieber Ihre LKW stehen als in rote Zahlen zu rutschen. Einen Engpass an Rohstoffen kann der LBT bislang nicht feststellen.

Engpass in Regalen liege nicht am Rohstoffmangel

Dass Lebensmittel wie Speiseöle, Mehl und Senf in den Regalen knapper werden, liegt laut dem Bayerischen Handelsverband nicht an der generellen Knappheit. Die Regale seien teilweise wegen übertriebener Panikkäufe und einer hohen Krankenstandsquote im Einzelhandel leer.

Rund zehn Prozent der Mitarbeiter seien krank. Noch seien die Lager gefüllt, allerdings fehlen Hilfskräfte, um die Regale regelmäßig nachzufüllen. Der HBE mahnt zur Besonnenheit beim Einkauf.