Leere Passagierflugzeuge in der Luft - der Streit geht weiter

Weniger fliegen bedeutet auch weniger Slots. Bei Start- und Landerechten gilt in der EU die Regel: Use it or Loose it. Wer also begehrte Slots an Flughäfen wie Frankfurt oder München hat, der muss in diesen Zeitfenstern auch fliegen, sonst verfallen die Rechte. Das soll verhindern, dass Fluggesellschaften wie die Lufthansa sich Slots auf Vorrat sichern, um damit Konkurrenz draußen zu halten.

Regelung zu Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt

Normalerweise gilt eine 80/20-Regel: Eine Airline muss also einen Slot mindestens zu 80 Prozent nutzen, um ihn zu behalten. Die Corona-Pandemie hat es den Airlines aber schwer gemacht, das einzuhalten. Fehlende Passagiere setzten der Luftfahrtbranche massiv zu. In der Frühphase der Corona-Pandemie setzte die EU die 80/20 Regelung aus, allmählich greift aber wieder eine Mindest-Quote, die derzeit bei 50 Prozent liegt.

Kritik von Seiten der Lufthansa

Im März müssen Fluggesellschaften ihre Slots wieder zu 64 Prozent nutzen, um ihre Rechte nicht zu verlieren. An eine neue Aussetzung ist nicht gedacht, heißt es aktuell in Brüssel bei der EU-Kommission.

Das kritisiert nicht zuletzt die Lufthansa: Sie sei deswegen allein im Januar und Februar zu 18.000 unwirtschaftlichen Flügen gezwungen, um keine Slots zu verlieren. Diese brauche sie mittelfristig, um zum Beispiel in München ihr komplexes und fein austariertes Netz an Zubringer-Flügen zu betreiben, ohne das sich große Langstreckenjets kaum füllen lassen.