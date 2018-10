Lebensversicherer wollen kundenfreundlicher werden

Immer mehr Kapitallebensversicherungen lassen flexible Beiträge zu. Die Zahlungen können dann erhöht, gesenkt und teilweise auch ausgesetzt werden, ohne dass dabei – wie bisher – horrende Mehrkosten drohen.

Versicherer sind bereit, mehr Rücksicht auf die Lebenssituation ihrer Kunden nehmen, die in der Regel nicht über Jahrzehnte gleich bleibt. Einige Verträge lassen sogar flexible Auszahlungen zu. Selbst dann sollen die Beiträge über die Laufzeit garantiert werden.

Abschluss der Versicherung teilweise teuer

Die neuen Verträge haben aber nicht nur Vorteile. So sind für den Abschluss je nach Anbieter vier bis zehn Prozent der gesamten Beitragssumme fällig, was die Flexi-Versicherungen teuer macht. Hinzu kommen jährliche Verwaltungskosten von 0,2 bis ein Prozent. Das kostet zusätzliche Rendite in einem zurzeit noch sehr schwachen Zinsumfeld.

Auch könnten die Zinsen in den nächsten Jahren wieder steigen. Damit könnten einfache Banksparpläne ebenfalls wieder attraktiver werden, bei denen wesentlich weniger Kosten anfallen als bei den Versicherungsprodukten.