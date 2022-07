Lebensmittelpreise steigen weiter

Brot, Milch, Butter – so gut wie alles wird teurer. Und das wird auch in den nächsten Monaten so bleiben. Denn die meisten Händler planen höhere Preise. Das entsprechende Barometer des Ifo-Institutes nähert sich mit 98,9 Punkten dem Maximalwert von 100 Punkten. Bei diesem planen alle Anbieter Preissteigerungen. Die Unternehmen hätten eigentlich keine andere Wahl, erklärt Ifo-Chef Clemens Fuest im BR24-Interview.

Steigerung bei Lebensmittel-Rohstoffen wird weitergereicht

"Die Lebensmittelbranche hat das Problem, dass die Lebensmittel, die eingekauft werden, die Rohstoffe sozusagen, wesentlich teurer geworden sind und irgendwann müssen die Unternehmen diese Kosten weiterreichen. Deshalb müssen wir bei den Lebensmitteln mit weiteren Preissteigerungen rechnen." Clemens Fuest, Ifo-Institut

Auch in anderen Bereichen des Einzelhandels wollen die Händler die Preise anheben. Dort stiegen die Preiserwartungen auf 78,6 Punkte.

Hohe Inflation könnte allmählich wieder sinken

Die derzeit hohe Inflation könne aber im späteren Verlauf des Jahres allmählich wieder sinken, heißt es vom Ifo-Institut. Denn in einigen Wirtschaftszweigen, deren Produktion dem Konsum vorgelagert seien, sanken die Preiserwartungen schon das zweite Mal in Folge. Dazu zählen etwa die Industrie, das Baugewerbe und der Großhandel.

Rekordinflation in der Euro-Zone

In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni um 8,6 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Inflationsrate im Euroraum war noch nie so hoch, seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld im Jahr 1999.

In Deutschland fiel die Rate laut der EU-Statistikbehörde gegen den Trend von 8,7 Prozent im Vormonat auf 8,2 Prozent im Juni. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden kommt zu einer abweichenden Zahl und schätzt die Inflationsrate in Deutschland für Juni auf voraussichtlich 7,6 Prozent.