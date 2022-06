Lebensmittelpreise steigen: Verbraucher sparen beim Essen

Inflation hoch, Kauflaune niedrig: Lebensmittel wurden im April deutlich teurer, das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Zuletzt mussten Menschen 8,6 Prozent mehr zahlen als im Vormonat.

Preiserhöhungen gab es demnach bei allen Lebensmitteln, vor allem aber bei Speisefetten und Ölen. Hier stieg der Preis um mehr als 25 Prozent an. Auch frisches Gemüse wurde zuletzt rund zehn Prozent teurer - auch in Bayern.

Menschen sparen - auch Bayern betroffen

"Wir merken, dass Inflation, Krieg und die Lieferschwierigkeiten auf die Stimmung im Handel drückt", sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Die Verbrauchenden halten ihr Geld jetzt zusammen, was auch neueste Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ganz konkret zeigen.

Verzicht, Sonderangebote, Billigware: Kunden weichen hohen Preisen aus

Laut Consumer Index (April 2022) weichen Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland den hohen Preisen aus: Entweder durch Verzicht - die Nachfragemenge ging im bisherigen Jahresverlauf um sieben Prozent zurück.

Ansonsten seien Sonderangebote gerade besonders beliebt. Viele verzichten auch auf Markenprodukte und kaufen stattdessen Eigenmarken der Einzelhandelsketten: Laut GfK gaben die Deutschen im März und April dieses Jahres 200 Millionen Euro weniger für Markenprodukte im Einzelhandel aus als im Vorjahreszeitraum.

Verbrauchende kaufen lieber Discount-Ware

Die Folge: Im Gegensatz zu Vollsortimentsmärkten werden Discounter beliebter und gewinnen vier Prozent Umsatz im aktuellen Auswertungsmonat April im Vergleich zum Vorjahr. Nur bei Produkten des täglichen Bedarfes kaufen die Deutschen laut GfK weiterhin zu Markenartikeln: Etwa bei Salz, Zucker, Molkereierzeugnissen und Teigwaren.

Bayerischer Handelsverband erwartet weitere Preissteigerungen

Dennoch sind die Zahlen des bayerischen Handelsverbandes aktuell noch leicht positiv, sagt Bernd Ohlmann. Doch fresse derzeit die hohe Inflationsrate große Teile der Marge auf. Dies betreffe vor allem am Weltmarkt gehandelte Produkte. Von "Aufbruchstimmung" nach den für den Einzelhandel erfolgreichen Corona-Jahren 2020 und 2021 sei "keine Rede mehr".

Im Gegenteil: Ohlmann erwartet, dass die Preise für Lebensmittel im weiteren Verlauf des Jahres weiter steigen werden. Dabei sind es die Deutschen gewöhnt, günstig einzukaufen: Im europaweiten Vergleich geben Konsumentinnen und Konsumenten hierzulande nur 12 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus und sind damit fast Schlusslicht im europaweiten Vergleich.

Nur Bio-Branche weiter optimistisch

Nicht ganz so stark betroffen ist hingegen die Bio-Branche. Zwar sinkt auch hier der Absatz, weil Konsumentinnen und Konsumenten laut Bundesverband Naturkost Naturwaren wegen der hohen Inflationsrate insgesamt zurückhaltender geworden sind.

Aber, so Leon Mohr vom Bio-Verband Bioland: "Die aktuellen Rückgänge sind zum Teil eine Normalisierung". Während der Lockdowns in den vergangenen Jahren sei die Branche verwöhnt gewesen, weil viele Menschen im Home-Office mit Bio-Produkten frisch gekocht hätten. Nun ginge "ein Teil des massiven Wachstums wieder zurück", so Mohr.

Regionaler Anbau statt Abhängigkeit vom Weltmarkt

Nicht nur der Absatz, sondern vor allem auch die Preise im Biosegment seien stabiler als im konventionellen. Das liege, so Mohr, unter anderem an dem hohen Eigenversorgungsanteil bei Futtermitteln. Diese müssten nicht, wie bei konventioneller Erzeugung üblich, importiert werden, sondern würden regional angebaut. "Ein weiterer Grund ist, dass der Ökolandbau auf mineralische Stickstoffdünger verzichtet", so Mohr. Auch diese seien zuletzt deutlich teurer geworden.

Bioland: Preise für konventionell erzeugte Lebensmitteln könnten sich bald Bio-Niveau annähern

Mohr rechnet damit, dass sich die Preise konventionell erzeugter Lebensmittel künftig denen der Bio-Alternative annähern könnten. Bio-Verbände bleiben zuversichtlich, dass die Branche weiter wächst. Ziel der Bundesregierung ist es, den Bio-Anteil auf landwirtschaftlichen Flächen bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Damit wäre innerhalb von acht Jahren eine Verdreifachung notwendig.

Der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete im April 2022 im Vergleich zum Vormonat einen realen Umsatzeinbruch von knapp 8 Prozent. Damit, so das Statistische Bundesamt, ist es der dramatischste Umsatzrückgang seit 1994. Grund sind die Lieferschwierigkeiten und Marktunsicherheit im Zuge des Ukraine-Krieges und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Inflationsrate ist mit 7,4 Prozent derzeit so hoch wie zuletzt während des Golfkrieges im Jahr 1981.