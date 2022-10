Lebensmittelpreise dürften bald noch stärker steigen

Ein Ende der Preiswelle ist nicht abzusehen. Bei den Großhandelspreisen meldete das Statistische Bundesamt für September einen Anstieg um fast 20 Prozent zum Vorjahr. Dabei verteuerten sich vor allem Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse.

Preissteigerungen vor allem bei tierischen Produkten und Getreide

Eine zunehmende Rolle bei der Inflation spielen auch die Preise für landwirtschaftliche Produkte. Die lagen im August schon den dritten Monat in Folge um mehr als ein Drittel über denen des Vorjahres - immer noch mit leicht steigender Tendenz. An der Spitze mit 44 Prozent lagen dabei tierische Erzeugnisse mit Milchprodukten, die sich fast um die Hälfte verteuerten. Schon seit März zieht der Milchpreis sehr stark an. Bei pflanzlichen Produkten sind es vor allem Getreidepreise, die den Unterschied machen und einige ausgewählte Gemüsesorten wie Gurken. Beim Obst gab es dagegen einige Preisnachlässe wie bei Äpfeln, die sich dank guter Ernten um 21 Prozent verbilligten, - zumindest bei den Erzeugern.

Was der Einzelhandel am Ende aus diesen Preisen macht, steht noch nicht fest. Die Tendenz scheint aber eindeutig zu sein: Auch bei Lebensmitteln ist mit weiteren Preiserhöhungen auf breiter Front zu rechnen.