Lebensmittel: So legt man sinnvoll Notfallvorräte an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den Bürgerinnen und Bürgern jüngst zur Vorsorge für den Krisenfall geraten. "Wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art und Weise eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben." Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte, es sei sinnvoll, einen Notfallvorrat bereitzuhalten, warnte aber zugleich vor Hamsterkäufen.

Umfrage: Großteil der Bürger hat nicht vorgesorgt

Aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov geht hervor: Mehr als zwei Drittel der Deutschen haben nicht für mögliche Notfälle vorgesorgt. Auch Susanne Freist aus Thüringen hatte bisher keine Vorräte angelegt an Lebensmitteln, die über mehrere Wochen hin haltbar sind. "Aber ein bisschen werde ich jetzt doch aufstocken, weil natürlich die Politik uns allen jetzt irgendwie ein bisschen Angst macht", sagt sie. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet eine Check-Liste mit Lebensmitteln und sinnvollen Mengenangaben pro Person. Daran will sich auch Susanne Freist nun orientieren und entsprechend einkaufen gehen.

Zur Checkliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

"Für zehn Tage müsste ich jetzt einkaufen: Getreide und Getreideprodukte, 3,5 Kilo. Das ist wahnsinnig viel, finde ich. Hülsenfrüchte und Gemüse, vier Kilo. Obst und Nüsse, 2,5 Kilo, Milch und Milchprodukte, 2,6 Kilo." Bei den derzeit enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln ist das Anlegen von Notvorräten mit nicht unerheblichen Ausgaben verbunden.

Vorräte nach und nach aufstocken

Susanne Freist macht sich auf den Weg in den Supermarkt. Eine Stunde später ist ihr Einkaufswagen voll, das Portemonnaie leer. "Jetzt war ich für 180 Euro einkaufen, habe aber eigentlich nur einen Bruchteil von dem, was darauf stand – aber den Rest muss man dann halt nach und nach holen", sagt sie. Susanne Freist hat sich bei ihrem Einkauf streng an die offizielle Check-Liste gehalten. Bei manchen Produkten allerdings waren die Regale schon fast leer. So waren bei ihrem Einkauf bei einigen Produkten – wie etwa Sonnenblumenöl – die günstigen Varianten nicht mehr verfügbar und sie musste zur teureren Alternative greifen. "So war es auch beim Toilettenpapier – wieder einmal – dass die billigere Marke oder Eigenmarke aus war und ich jetzt praktisch die teurere Marke gekauft habe."

Wie viel Vorrat ist sinnvoll?

Der Münchner Diplom-Psychologe Hans-Georg Häusel ist Experte für Neuromarketing und Hirnforschung. Er selbst hat Lebensmittel für 14 Tage im Haus. "Also, es ist rational, denn in den Zeiten weiß man nie, was passiert. Es kann der Strom ausfallen für längere Zeit. Es kann das Wasser ausfallen für längere Zeit. Wir wissen es nicht und zuhause für zwei Wochen einen Vorrat zu haben, das halte ich für ein sehr rationales Verhalten", so Häusel.

Vorräte aufbrauchen und auffrischen

Stefan Spiegelsberger aus Waging am See im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist Katastrophenschutz-Spezialist und arbeitet ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk. Er betreibt einen eigenen Youtube-Kanal zum Thema Krisenvorsorge. Statt alle Vorräte bei einem einzigen Einkauf zu besorgen, sei es sinnvoll, nach und nach aufzustocken, erklärt er. "Einfach bei jedem Einkauf eine Dose mitnehmen, mal eine Kiste Wasser mitnehmen, vielleicht mal Spaghetti mitnehmen. Und irgendwann nach ein paar Wochen merkt man auf einmal, jetzt habe ich ein richtiges Lager." Besonders wichtig sei es, Vorräte nicht einfach liegen zu lassen, sondern immer wieder zu erneuern und Eingelagertes auch wirklich aufzubrauchen. "Wenn ich mir zum Beispiel wieder Wasser kaufe – dann nehme ich das Wasser, stelle es ins Lager und nehme eine Flasche aus dem Lager raus, so dass es quasi immer durchrolliert", erläutert Spiegelsberger.

Große Nachfrage bei Online-Shops

Auch fertig gepackte Vorratspakete können online bestellt und nach Hause geliefert werden – selbst in Bio-Qualität. Krisenvorsorge ist auch ein gutes Geschäft. Konkrete Umsatzzahlen gibt es nicht. Vieles deutet aber darauf hin, dass die Branche gerade boomt.

Das international tätige Unternehmen Convar in Pirmasens stellt Langzeit-Lebensmittel her, die mindestens zehn Jahre haltbar sind. Kekse, Wurst, Brot, Gemüse, Fertiggerichte: alles in Dosen. Beliefert werden nicht nur gewerbliche Kunden wie das Militär. Auch Privatleute decken sich hier ein. Die Nachfrage ist explodiert, wie Ralph Hensel von Convar Europe bestätigt: "Das Thema ist bei den Menschen wesentlich präsenter als in der Vergangenheit und es war zeitweise so stark, dass wir in den letzten drei Monaten schon 80 Prozent des Vorjahresumsatzes erreichet haben."

Schmaler Grat zwischen sinnvollem Notvorrat und Hamsterkauf

Krisenvorsorge ist derzeit angesagt, doch der Grat zwischen sinnvollem Notvorrat und Hamsterkäufen ist schmal. "Wenn die Zeit unsicher wird, kriegen wir Angst und dann übernehmen die Emotionen in unserem Kopf eigentlich die Regie. Der Verstand, der hier oben sitzt, wird ein Stück weit ausgeschaltet", erklärt Diplom-Psychologe Hans-Georg Häusel. "Und ganz schlimm wird es, wenn ich dann plötzlich sehe, dass das Regal leer wird und andere Leute das auch haben wollen, was ich haben möchte – und dann kommt so eine Art Grundaggression raus. Ich kämpfe ums Überleben und nehme viel mehr mit, als ich eigentlich brauche."