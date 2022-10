BR24 Drangeblieben: Lebensmittel-Ampel - top oder flop?

Es ist kinderleicht: A bedeutet gesund, E ungesund. Unterstrichen wird die Einteilung beim Nutri-Score noch durch eine Farbskala wie bei einer Ampel: von A grün, also gut, über C gelb bis E rot. Dass sie einfach und verständlich ist, darüber ist man sich einig. Manche Hersteller, Händler und Ernährungsmediziner äußern sich dennoch skeptisch. Sie befürchten durch die Kennzeichnung eher eine Irreführung der Verbraucher.

Nur jeder Zehnte achtet beim Einkauf auf Nutri-Score

Bisher ist der Aufdruck der Lebensmittelampel für Hersteller nicht verpflichtend. Der Handel verzeichnet dennoch immer mehr Unternehmen, die den Nutri-Score auf die Verpackung aufdrucken. Die Mehrzahl der Verbraucher beachtet diese Kennzeichnung allerdings nicht, so Manon Struck-Pacnya vom Lebensmittelverband Deutschland. Eine Umfrage unter den Verbrauchern über die Beachtung verschiedener Labels zeigt, dass Nutri-Score-Label nur von jedem zehnten Verbraucher wahrgenommen wurden.

Fertigprodukte schneiden besser ab als naturbelassene Lebensmittel

Seit zwei Jahren gibt es die Kennzeichnung nun in Deutschland. Manche Länder, unter anderem Italien, wehren sich gegen eine europaweite Einführung des Nutri-Score. Den Grund kann der Diplompsychologe Norbert Wittmann gut nachvollziehen. Für die Einteilung auf der Skala werden ungesunde Inhalte den gesunden gegenübergestellt, also Zucker, Fett und Salz gegen Ballaststoffe, Eiweiß, Obst und Gemüse. Je weniger an ungesunden Zutaten in einem Produkt sind, desto besser wird das Produkt bewertet - und desto näher rückt es an den grünen A-Bereich heran.

Der Psychologe Wittmann ist auf Markenentwicklung und Handelsmarketing spezialisiert. Er sagt, Hersteller von künstlichen Produkten haben bei der Skalierung Vorteile, denn sie können leichter Salz, Fettgehalt oder Zucker in der Zusammenstellung ihrer Lebensmittel verändern, beispielsweise Zucker durch Süßstoff ersetzen. Es sei deshalb auch kein Wunder, dass Behörden in manchen Ländern skeptisch sind. Sie befürchten, dass beispielsweise Parmesan oder Prosciutto schlechte Werte erhalten und deshalb vom Verbraucher zugunsten von Fertigprodukten links liegen gelassen würden.

Ernährungsmediziner: "Ampelvergleich irritiert Verbraucher"

Pizzen mit Pizzen und Joghurt mit Joghurt zu vergleichen sei zwar ein erster Schritt, um Lebensmittel für Verbraucher transparenter zu gestalten, so der Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner von der TU München. Doch fürchtet er, dass Nutri-Score unterm Strich Verbraucher eher irritiert. Das komme daher, so der Professor, dass die Bewertungsskala nur die Produkte innerhalb einer Warengruppe miteinander vergleicht. Also beispielsweise, ob Fertigpizza mit Salami gesünder ist als Fertigpizza mit Spinat.

Auf der Ampel schneiden die Fertigpizzen generell aber mit C oder gar B ab, was Verbrauchern suggeriere, dass die Produkte gesünder seien als sie tatsächlich sind. Der Ernährungsmediziner ist für eine klare Kennzeichnung von Fettbomben und Zuckerfallen, beispielsweise auch durch Warnhinweise.