LBS Bayern: Bausparen boomt

Die LBS verbuchte bis Ende Mai im Neugeschäft eine Bausparsumme von 3,8 Milliarden Euro. Ein Plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund sind die steigenden Zinsen: Vor zwei Jahren lagen die Zinsen für 10-jährige Darlehen noch unter einem Prozent. Jetzt sind schon wieder über drei Prozent fällig. Diese Entwicklung kommt dem Bausparer zugute, mit dem man sich schon heute einen günstigen Darlehenszins für die Zukunft sichern kann, betonte der Chef der LBS Bayern, Erwin Bumberger, bei der Vorlage der Jahresbilanz. Ein Vorteil, der in der Niedrigzinsphase an Bedeutung verloren hatte.

LBS rechnet mit deutlich mehr Bausparverträgen

Bei der LBS klingelt die Unternehmenskasse. Hatte sie im vergangenen Jahr nur eine halbe Million Euro verdient, dürften es in diesem Jahr fünf Millionen und mehr sein. Tendenz steigend.

Ziel eines Bausparvertrags ist es, Eigenkapital zu beschaffen. Sie werden nicht nur beim Immobilienkauf eingesetzt, sondern auch bei Modernisierungen. Rund 80 Prozent der gut 40 Millionen Wohnungen in Deutschland gehören privaten Vermietern, die verstärkt energetische Sanierungen durchführen wollen oder müssen.