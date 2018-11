Sozialer Arbeitsmarkt: Mehr Geld für Arbeitgeber

Die Arbeitslosenquote in Deutschland sinkt seit Jahren. Aber bei den Langzeitarbeitslosen tut sich seit Jahren – nichts. Ihre Zahl sinkt, trotz der guten Arbeitsmarktsituation, kaum. Denn viele Menschen, die seit mehreren Jahren ohne Job sind, tun sich schwer im Arbeitsalltag, sind anfangs nicht voll leistungsfähig und damit oft unattraktiv für Arbeitgeber.

Die Große Koalition will es Arbeitgebern nun so leicht wie möglich machen, auch diesen Menschen eine Chance zu geben. Arbeitgeber sollen Lohnkostenzuschüsse bekommen, wenn sie einen Langzeitarbeitslosen einstellen - in den ersten beiden Jahren zu einhundert Prozent.

Aber: hundert Prozent wovon? Bisher stand im Gesetzentwurf, dass sich diese Zuschüsse am Mindestlohn orientieren. Viele Unternehmen zahlen aber einen – zum Teil deutlich höheren – Tariflohn. Sie müssten dann die Differenz zwischen Mindest- und Tariflohn selbst drauflegen.

Tariflohn statt Mindestlohn

Daher die Änderung im Gesetzentwurf: Die Lohnkostenzuschüsse soll es nun in Höhe des jeweiligen Tariflohnes geben. SPD- und Unionsfraktion hatten Angst, dass sonst nicht genügend Arbeitgeber mitmachen. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion Peter Weiß betont, dass man vor allem sozial eingestellte Arbeitgeber gewinnen möchte. Die Große Koalition hat die Kommunen und Wohlfahrtsverbände im Blick. Sie sind am ehesten bereit, Langzeitarbeitslose einzustellen. Gleichzeitig haben aber gerade sie oft wenig finanziellen Spielraum.

Armin Augat, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern, spricht von einer positiven Entwicklung. Die Kommunen seien grundsätzlich bereit, sich sozial zu engagieren. Zum Vergleich: Der Mindestlohn liegt ab dem kommenden Jahr bei 9,19 Euro pro Stunde. Die niedrigste Tarif-Entgeltgruppe bei den bayerischen Kommunen sieht einen Stundenlohn von 10,94 Euro vor. Die Kommunen bekommen nun den höheren Tariflohn erstattet.

Vier Milliarden Euro stehen dafür in den nächsten drei Jahren zur Verfügung. Nicht mehr als ursprünglich veranschlagt, obwohl die Förderung des Einzelnen jetzt deutlich teurer wird. Und so heißt es: Wenn der Topf leer sei, sei er eben leer. Allemal besser, als das Geld gar nicht an den Mann oder die Frau zu kriegen, weil zu wenig Arbeitgeber mitmachen.

Langzeitarbeitslose mit Kindern profitieren besonders

Das neue Gesetz gilt für alle, die seit mindestens sechs Jahren Hartz IV beziehen. Ausnahme: Langzeitarbeitslose mit minderjährigen Kindern dürfen schon nach fünf Jahren auf eine staatlich geförderte Stelle hoffen. Sie sollen mit einem geregelten Arbeitsplatz ein Vorbild für ihre Kinder sein.

Das Gesetz zum Sozialen Arbeitsmarkt soll am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden und Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.