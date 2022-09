Zu viel Bio-Dinkel am Markt: Blase geplatzt

"Quasi tot" sei der Markt für Biodinkel seit dem Frühjahr, sagt Andreas Hopf, Geschäftsführer der "Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern" in Pöttmes. Das Getreide sei "unverkäuflich", es werde nichts mehr gehandelt. Auch in der Schapfenmühle in Ulm, einem großer Dinkel-Verarbeiter in der Region, spricht man von einem "sehr gesättigten Markt". Wie konnte es so weit kommen? Und das in Zeiten, in denen Weizen stark gesucht und teuer bezahlt wird?

Dinkel, eine Spezialität

Dinkel ist Weizen und zugleich ist er anders. Er gehört wie Emmer und Einkorn zu den Weizenarten, die näher mit dem Wildgetreide verwandt sind als der verbreitete Saatweizen. Dinkel enthält mehr Eiweiß, mehr Mineralstoffe und mehr Vitamine als Weizen, ein besonders gesundes Getreide also. Man kann ihn allerdings nicht so vielseitig einsetzen wie Weizen, weil er einen speziellen Eigengeschmack hat und sich nicht für alle Backwaren eignet.

Beim Dinkel gehen viele Bauern auf Nummer sicher

Viele Landwirte, die Dinkel anbauen, egal ob konventionell oder bio, schließen vor der Aussaat Verträge mit Müllern oder Vermarktungsgesellschaften ab. Manchmal sogar über mehrere Jahre. Dann haben sie die Sicherheit, dass sie den Dinkel nach der Ernte zu einem festgelegten Preis verkaufen können. Das ist auch eine Dinkel-Spezialität, bei anderen Getreidearten sind Anbauverträge weniger verbreitet.

Dinkel kostet mehr

Dinkel ist grundsätzlich teurer als Weizen, unter anderem weil die Erträge pro Hektar geringer sind und die Verarbeitung aufwändiger ist. So muss Dinkel nach dem Dreschen im Gegensatz zum Weizen noch entspelzt werden, vorher kann er nicht gemahlen werden, daher auch der Name Spelzweizen oder Spelz. Er ist also einerseits zu schade und andererseits zu kompliziert, um ihn als Futtergetreide zu nutzen – was derzeit verschiedenen Berichten zufolge allerdings trotzdem vorkommt.

Preis auf dem freien Markt erreichte Spitzenwerte

Bauern, die Dinkel aufs Geratewohl, ohne Anbauverträge angebaut haben, haben in den letzten Jahren ein gutes Geschäft gemacht. Biodinkel ist sehr gut bezahlt worden. Anfang des Jahres 2021 lagen die Preise auf einem Höchststand bei über 800 Euro pro Tonne Biodinkel Rohware. Zum Vergleich: Für eine Tonne vorgereinigten Bioweizen haben die Bauern damals nach Auskunft der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gut 400 Euro bekommen. Und noch ein Vergleich ist wichtig: Die Landwirte, die Anbauverträge abgeschlossen haben, haben von den Preishöhenflügen nicht profitiert – mit den gesicherten Abnahmeverpflichtungen lagen die Preise ganz grob bei rund 450 bis über 500 Euro pro Tonne Rohdinkel.

Spekulieren hat sich eine Zeit lang ausgezahlt

Etliche Landwirte haben in den letzten Jahren deshalb ohne Anbauverträge Dinkel angebaut. Sie haben darauf spekuliert, dass noch mehr Dinkel gebraucht wird und sie einen noch besseren Preis bekommen als die Berufskollegen, die sich mit Verträgen abgesichert haben.

Dabei hätten die Fachleute seit 2019 gemerkt, dass mehr Dinkel angeboten als nachgefragt wird, so Andreas Hof von der Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern in Pöttmes. Auch die Landwirte hätten gewusst, "dass vermutlich der Tag kommen wird, wo dann die Ware erst mal ganz schwer oder nur mit Preisabschlägen zu vermarkten sein wird". Bereits bei der Aussaat 2021, also im vergangenen Herbst hätte man den Biobauern geraten, nur mit Anbauverträgen anzubauen.

Anbauflächen rasant gestiegen

Doch die Landwirte haben immer mehr Dinkel angebaut. Die Flächen für Biodinkel in Bayern sind von der Ernte 2019 bis zur Ernte 2022 innerhalb von vier Jahren um den Faktor 2,5 gestiegen. Von knapp 11 000 Hektar auf über 26 000 Hektar. Im konventionellen Bereich ist die Entwicklung ähnlich verlaufen, da haben sich die Anbauzahlen in der gleichen Zeit ungefähr verdoppelt. Die Verarbeiter und Händler haben jede Menge Vorräte angesammelt.

Dinkel hat vom Lockdown profitiert

2020 ist die Nachfrage nach Dinkel unerwartet gestiegen – eine Folge des Lockdowns. Fast alle hatten Zeit zum Backen, viele haben den Bio-Dinkel entdeckt und die damals schon großen Angebotsmengen aufgefangen. Doch nun wird wieder mehr außer Haus gegessen und die Lebensmittel haben sich spürbar verteuert. Für manche Verbraucher ein Grund Weizenbrezeln und Weizenmehl zu kaufen statt Dinkelbrezeln und Dinkelmehl. Bis jetzt haben die Experten allerdings noch keinen starken Nachfrage-Rückgang feststellen können. Die entscheidende Größe ist also vielmehr das überbordende Angebot, stellt Andreas Hopf, Geschäftsführer der Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern fest. "Keiner in der Öko-Getreidebranche ist verwundert, dass es momentan so viel gibt."

Schweinezyklus auch bei Bio-Dinkel und Bio-Roggen

Im Biobereich kommt es bei Dinkel und Roggen immer wieder zu größeren Markt-Schwankungen. Unter Wirtschaftswissenschaftlern heißt das Phänomen "Schweinezyklus". Stark verkürzt passiert folgendes: Bei steigenden Preisen säen die Bauern mehr Dinkel aus – das Angebot wächst im nächsten Jahr spürbar an und das führt in vielen Fällen dazu, dass die Preise fallen. Die Bauern säen daraufhin wieder weniger Dinkel aus – er wird knapper und die Preise steigen an. Die guten Geschäfte machen bei diesem Verlauf diejenigen, die entgegen des Trends wenig anbauen, wenn die Preise hoch sind und viel, wenn die Preise gerade niedrig sind.

Die anderen Bioprodukte sind gefragt

Der Biodinkel ist aber offensichtlich ein Einzelfall in der Ökobranche. Es könne keine Rede davon sein, dass die Biobauern ihre Erzeugnisse im Allgemeinen nicht loswerden, so Andreas Hopf: "Am sonstigen Getreidemarkt haben wir eher eine Knappheit." Das gelte zum Beispiel bei Futtergetreide, Weizen und auch beim Roggen.Noch größer sei der Mangel bei anderen Feldfrüchten wie Ölsaaten, Pseudocerealien wie Buchweizen und bei Leguminosen wie Linsen, Sojabohnen und Lupinen aus heimischer Produktion.

Dinkel in der Direktvermarktung

Das Kilo Bio-Dinkelmehl ab Hof kostet 3 Euro, das Kilo Weizenmehl 2 Euro. Biobäuerin Ulrike Schlierer in Neu-Ulm-Burlafingen verkauft ihre Produkte zwei Mal pro Woche an einem Marktstand direkt am Hof, über den Unverpackt-Laden in Ulm und auch noch rund um die Uhr in ihrem Lebensmittel-Automat, der an der Dorfstraße steht. Hier gibt’s abgesehen von zugekauften Waren auch Linsen, Eier, Weizenmehl, Dinkelmehl, Dinkel-Nudeln und Dinkel-Flocken aus eigenem Anbau. Die Biobäuerin bleibt nicht auf ihrem Dinkel sitzen – gerade ist das Dinkelmehlfach im Automat leer, die Landwirtin muss nachfüllen.

Einzelne Kunden sind vom Dinkel auf Weizen umgeschwenkt

Hier deutet nichts auf eine Dinkelblase hin. Die Nachfrage passt zum Angebot und ist ziemlich stabil. Nach Corona hätte der Zulauf zwar ein bisschen nachgelassen, doch es würden auch immer wieder neue Kunden kommen, so Ulrike Schlierer: "Generell bin ich da ganz froh." In anderen Biohofläden in der Region ist das Dinkelmehl in den letzten Monat dagegen wie Blei im Regal gelegen, viele Kunden haben zum günstigeren Weizenmehl gegriffen.