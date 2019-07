Landmaschinen werden zu rollenden Computern

Die Digitalisierung ist längst auch in der Landwirtschaft angekommen. Satellitengestützte Lenksysteme halten die Maschinen in der richtigen Spur. Die Fahrerkabine eines Mähdreschers sieht aus wie das Cockpit eines Helikopters. Ständig werden Daten gesammelt, die das Ernten produktiver machen sollen. Was genau Fendt heute vorstellen wird, bleibt bislang ein Geheimnis.

Fendt vernetzt seine Landmaschinen untereinander

Bekannt ist immerhin: Es soll um Smart Farming gehen, also um die Kommunikation verschiedener Landmaschinen untereinander. Alle gehorchen - im besten Fall - auf ein Kommando von außen. Seit 1997 gehört Fendt zum US-Konzern Agco, der in New York börsennotiert ist. Agco hat offenbar viel vor mit seiner Allgäuer Tochter, vor allem in Nord- und Südamerika. Dort ist John Deere der Platzhirsch mit den größten Marktanteilen. Zuletzt wurde die Marke bereits in Brasilien eingeführt.

Das Unternehmen stellt heute nicht nur seine Neuheiten vor, sondern weiht auch eine neue Maschinenhalle am Stammsitz in Marktoberdorf ein.