Knapp 430 Stellen betroffen: Baur-Standort wird heruntergefahren

Wie bereits Ende November angekündigt, schließt die Baur Fulfillment Solutions-Gruppe (BFS) ihren Standort in Weismain. Jetzt sind die Auswirkungen der Maßnahme konkretisiert worden.

BFS-Standort Weismain: Betrieb in wenigen Monaten eingestellt

Wie ein Sprecher der Baur-Gruppe dem BR am Donnerstag bestätigte, wird 429 Mitarbeitenden zum Ende des Monats betriebsbedingt gekündigt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite hätten einen Interessensausgleich und Sozialplan vereinbart. Die Beschäftigten wurden kurz vor Weihnachten informiert.

Der Grund für die Schließung des BFS-Standorts in Weismain: Großkunde s.Oliver kündigte die Zusammenarbeit mit der BFS zum April 2025 auf. Die Bemühungen um eine wirtschaftlich sinnvolle und tragfähige Anschlussbeschäftigung seien erfolglos geblieben, so der Baur-Sprecher. Mögliche Neukunden seien zurückhaltend, was an der gedämpften Konsumlaune und den Überkapazitäten im Bereich Logistik liege. Der BFS-Standort in Weismain wird demnach ab sofort schrittweise heruntergefahren und zur Jahresmitte voraussichtlich den Betrieb einstellen.

Großkunde s.Oliver wechselt das Logistikzentrum

BFS Baur Fulfillment Solutions ist ein Tochterunternehmen der Baur-Gruppe, die wiederum zum Otto-Konzern gehört. Das Dienstleistungsunternehmen wickelt für Versandhändler von der Bestellung über Auslieferung und Service bis zur Abrechnung sämtliche Geschäfte ab.

Zu seinen Kunden zählen neben Otto und Baur auch externe Händler wie Comma, Liebeskind oder das unterfränkische Unternehmen s.Oliver. Der Bekleidungshersteller aus Rottendorf steuert den Versand der Ware künftig aus einem neu errichteten Logistikzentrum in Dettelbach im Landkreis Kitzingen.

Sechs Standorte in Oberfranken

BFS beschäftigt derzeit noch rund 700 Mitarbeiter an sechs Standorten in Oberfranken, zum Beispiel in Neustadt bei Coburg, Bayreuth und Burgkunstadt, wo sich auch der Sitz des Unternehmens befindet. In Altenkunstadt, das nur sechs Kilometer von Weismain entfernt liegt, hat Otto im vergangenen Jahr ein neues Logistikzentrum eröffnet.

Nach Unternehmensangaben lagern dort bis zu sechs Millionen Artikel. Das Versandzentrum gilt als eines der modernsten Europas.