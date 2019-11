Landgericht Regensburg: Schon 1.800 Klagen gegen VW

Seit Beginn der sogenannten Diesel-Affäre vor rund drei Jahren sind alleine am Regensburger Landgericht 1.800 Zivilklagen gegen die Volkswagen AG eingegangen. In den meisten Fällen würden Autobesitzer versuchen, Schadenersatz oder eine Kaufpreisrückerstattung zu erstreiten, wie der Sprecher des Landgerichtes, Thomas Polnik, mitteilt.

Auch gegen Händler wird geklagt

600 dieser Verfahren sind derzeit noch anhängig. Ein Ende der Klagewelle sei nicht in Sicht, so Polnik. Alleine in den vergangenen drei Monaten seien 300 neue Fälle dazu gekommen. Neben den Klagen gegen VW ist am Landgericht Regensburg außerdem noch eine unbekannte Anzahl an Verfahren gegen Autohändler anhängig, die Dieselfahrzeuge verkauft haben.

Zwei Richter nachbesetzt

Seit längerem ist bekannt, dass am Regensburger Landgericht zahlreiche Richterstellen unbesetzt sind. Deswegen müssen immer wieder Verfahren verschoben werden. Jetzt seien immerhin zwei der bisher 18 verwaisten Richterposten nachbesetzt worden, sagte Polnik.

Alle Landgerichte betrifft Diesel-Affäre

Der Bayerische Rundfunk hat im vergangenen September eine Umfrage bei allen Landgerichten im Freistaat durchgeführt. Damals bezeichneten alle Gerichte die hohe Anzahl an Klagen rund um die Dieselabgasaffäre als größte Belastung.