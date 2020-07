Landgericht München: Teslas Werbung mit Autopiloten irreführend

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. hatte vor dem Landgericht München gegen die Tesla Germany Gmbh geklagt. Auf seiner Website hatte Tesla u.a. mit Formulierungen wie "volles Potential für autonomes Fahren" geworben. Damit werde der falsche Eindruck erweckt, dass autonomes Fahren in Deutschland bereits möglich und rechtlich zulässig sei, so das Gericht.

Werbung weckt falsche Vorstellungen

Gestritten wurde um einzelne Aussagen in der Werbung von Tesla. Etwa dass die Fahrzeuge Ampeln und Stoppschilder erkennen könnten oder an Parkplätzen automatisch vorfahren würden. Auch mit automatischen Überholmanövern warb Tesla. Und sogar damit, dass die Fahrzeuge selbstständig auf Autobahnen ein- und abfahren könnten. Nach Ansicht des Landgerichts München werden Durchschnittsverbraucher damit Vorstellungen vermittelt, die mit den tatsächlichen Verhältnissen auf Deutschlands Straßen nicht in Einklang stehen.

Fahren erfordert menschliches Eingreifen

Nach Ansicht des Landgerichts München suggeriert Tesla mit Bezeichnungen wie "Autopilot", dass die beworbenen Fahrzeuge technisch in der Lage sind, vollkommen autonom zu fahren. Außerdem werde der Eindruck erweckt, "ein autonomer Fahrzeugbetrieb sei in der Bundesrepublik Deutschland straßenverkehrsrechtlich zulässig". Das sei jedoch nach den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nicht der Fall. Auch einschränkende Hinweis am Ende der Website von Tesla genügten nicht, um ausreichend Klarheit und Transparenz für die Verbraucher herzustellen. Für Tesla besteht die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen.