Landgericht München erklärt Wirecard-Bilanzen für nichtig

"Wir blicken auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück" – diese Worte von Ex-Wirecard-CEO Markus Braun stehen am Anfang des Geschäftsberichts für das Jahr 2018. Alles Schall und Rauch – das Zahlenwerk ist ebenso wie die Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 nichtig. Zu diesem Ergebnis ist das Landgericht München I in seinem Urteil gekommen. Die Begründung: Die Wirecard AG habe gegen "Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung" verstoßen. Gerichtssprecherin Cornelia Kallert:

"Zwingende Folge davon ist auch, dass die Gewinnverwendungsbeschlüsse nichtig sind. Es ging nicht um ein strafrechtliches Urteil, nicht um die Frage, ob ein Betrug begangen worden ist, sondern es ist ein zivilrechtliches Urteil, das sich mit den Jahresabschlüssen beschäftigt." Cornelia Kallert, Pressesprecherin Landgericht München I

Im Klartext bedeutet das: Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé als Kläger hat jetzt etwas in der Hand, um von dem kollabierten Zahlungsdienstleister möglicherweise zu Unrecht ausgezahlte Dividenden in Höhe von 18 bzw. 20 Euro-Cent je Aktie zurückzufordern.

Wirecard-Urteil betrifft vor allem Groß-Anleger

Jaffé hat allerdings schon betont, dass Klein- und Privatanleger von diesem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, nicht maßgeblich berührt seien. In erster Linie dürfte es Groß-Anleger betreffen, darunter Ex-CEO Markus Braun. Er war zeitweise größter Wirecard-Einzelaktionär.

Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung des Münchener Landgerichts ist das sogenannte "Drittpartner-Geschäft" von Wirecard. Der frühere DAX-Konzern war vor bald zwei Jahren kollabiert, weil 1,9 Milliarden Euro aus diesem Geschäft mit ausländischen Drittpartnern nicht mehr auffindbar waren. Sie sollten auf philippinischen Treuhandkonten liegen. Ob die Summe jemals existiert hat, ist nach wie vor strittig. Das Gericht hat diese Frage in seiner Entscheidung nicht bewertet. So oder so stellen die Irrungen und Wirrungen um die Treuhandkonten einen Verstoß gegen aktienrechtliche Vorschriften dar.

"Denn entweder ist der Vortrag der Klageseite richtig, dass das Geld überhaupt nie da war. Dann wäre der Jahresabschluss nichtig. Oder es trifft der Vortrag zu, dass es woanders gelandet ist. Und dann wäre es aber nicht richtig gebucht worden, was auch erheblich ist, weil es um große Summen geht." Gerichtssprecherin Cornelia Kallert

Über mögliche Folgen des Urteils wollte Kallert nicht spekulieren. Die Münchner Rechtsanwältin Daniela Bergdolt, Präsidiumsmitglied der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, positionierte sich im Gegensatz dazu deutlich und unmissverständlich.

"Also das ist ein Paukenschlag, weil so oft wird das wirklich nicht entschieden, dass ein Jahresabschluss nichtig ist." Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Ein Urteil mit Signalwirkung

Ein Paukenschlag, den zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer von EY gehört haben dürften. EY hat die Bilanzen des Wirecard-Konzerns viele Jahre lang abgesegnet und wiederholt entsprechende Testate ausgestellt. Insofern habe das Urteil Signalwirkung. "Wir werden damit in die anderen Verfahren schon mal etwas hineintragen können, was grundsätzlich zeigt, EY hat diese Abschlüsse nicht ordnungsgemäß geprüft und auch kein richtiges Testat abgegeben", so Daniela Bergdolt.

Und so dürfte das Urteil des Landgerichts nach Bergdolts Überzeugung auch relevant sein mit Blick auf die Frage, ob EY wegen der Wirecard-Pleite schadenersatzpflichtig sein könnte. EY hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, die Bilanzen des Aschheimer Zahlungsdienstleisters nach bestem Wissen und Gewissen geprüft zu haben.