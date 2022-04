Statistik aus Fürth: Wirtschaftsvergleich Bayern – Russland

Alleine Bayerns Wirtschaftsleistung ist knapp halb so hoch wie die ganz Russlands. Zu diesem Ergebnis kommt das Landesamt für Statistik in Fürth. Die gesamteuropäische Wirtschaftsleistung sei rund zehnmal so hoch wie die Russlands.