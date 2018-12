Lammsbräu verklagt Danone im Streit um Bio-Mineralwasser

Neumarkter Lammsbräu hat am Donnerstag stellvertretend für die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser und mehrere mittelständische Mineralbrunnen Klage gegen Danone und das SGS Institut Fresenius eingereicht.

Abmahnung blieb ohne Erfolg

Eine vorangegangene Abmahnung im November hatte Danone nicht dazu gebracht, auf das Label "Natürlich Bio" auf den Volvic-Flaschen zu verzichten. Dieses "Schein-Bio-Siegel" habe Danone nicht von einem zugelassenen Bio-Zertifizierer wie zum Beispiel Demeter oder Bioland, sondern von einem privaten Unternehmen erhalten, kritisiert Neumarkter Lammsbräu. Das SGS Institut Fresenius verlieh Volvic das Prädikat "Premiummineralwasser in Bio-Qualität".

Vorwurf: Prüflabor zertifiziert nicht streng genug

Das beklagte Institut passe die Zertifizierung individuell an seine Kunden an, so der Vorwurf. Dessen Richtlinien lassen laut Lammsbräu genauso viele Rückstände von Pestiziden und ihren Abbauprodukten zu wie die Regelungen für konventionelles Mineralwasser. Das verletze die explizite Vorgabe des Bundesgerichtshofs, dass Bio-Mineralwasser deutlich reiner sein müsse als konventionelles Mineralwasser. Auch der Grenzwert für Nitrat sei bei SGS höher.

Danone befördere mit seiner Produktpalette die Umweltzerstörung durch konventionelle Landwirtschaft, so Lammsbräu-Chefin Susanne Horn. Solche Konzerne dürften sich nicht mit auf sie zugeschnittenen Siegeln "als Teil der Bio-Lösung" präsentieren.