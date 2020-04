Läden bald geöffnet: Wie sich Bayerns Geschäfte vorbereiten

Hinter verschlossenen Türen haben an diesem Wochenende viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler alle Hände voll zu tun. So wie Nicole Mohrmann. Sie betreibt einen Modeladen in München mit einer Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern und darf somit zu Beginn der kommenden Woche wieder öffnen. Doch zuvor muss sie ihr Kleidergeschäft noch fit für die Ladenöffnung machen.

Coronalockerung für Einzelhandel: "Ein bisschen wie Weihnachten"

Wochenlang war Nicole Mohrmanns Kleidergeschäft geschlossen. Nur online konnte sie ihre Kleider verkaufen. Doch nun kann sie bald wieder im Geschäft ihre Kundschaft begrüßen. Darauf freut sich die Modehändlerin schon richtig.

"Es ist ein bisschen wie Weihnachten - dieses Gefühl habe ich. Die Türen öffnen sich und das ist so ein bisschen, als ob das Christkind kommt. Das klingt ein bisschen komisch, aber so fühle ich mich." Nicole Mohrmann, Modehändlerin

Nicole Mohrmann klärt ihr Team über die Vorschriften auf, die sie ab Montag einhalten müssen. Um sich darauf vorzubereiten, haben sie alle noch ein stressiges Wochenende vor sich.

Geschäfte müssen strenge Auflagen erfüllen

Voraussetzung einer Öffnung ist gemäß der Corona-Verordnung, dass bestimmte Hygienestandards sichergestellt sind: