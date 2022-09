Kurzarbeitergeld-Regelung bis zum Jahresende verlängert

Kommt die Rezession wie befürchtet, dann könnte das in vielen Betrieben zum Personalabbau führen. Die jetzt verlängerten Sonderregelungen bei der Kurzarbeit sollen das verhindern. So müssen für Kurzarbeit bis Jahresende nicht ein Drittel, sondern nur zehn Prozent der Beschäftigten betroffen sein. Urlaub und ein Guthaben der Arbeitszeit müssen nicht zuvor abgebaut werden. Allerdings sind Minijobber weiterhin ausgenommen. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden den Betrieben nur erstattet, wenn sie ihre Kräfte in Kurzarbeit weiterbilden.

Höheres Interesse an Kurzarbeitergeld

Das Interesse und der Beratungsbedarf sei in letzter Zeit größer geworden, heißt es von der Bundesagentur für Arbeit. Deren Chefin Andrea Nahles sorgt der immer noch bürokratische Weg: Erst Anzeige, dann Antrag stellen, dann Schlussabrechnung. Das überfordere gerade kleine Firmen und auch die Agenturen. Sollten die Anträge demnächst tatsächlich nach oben gehen, wie manche voraussagen, dann brauchten die Arbeitsagenturen mehr Personal, um sie abzuarbeiten. Nahles schlägt eine Art Krisen-Regelung vor. "Wo wir vielleicht einfacher mit Pauschalen arbeiten können, wo wir dieses dreistufige Verfahren auf einen Schritt reduzieren. Das ist wirklich etwas, was wir einfacher gestalten können", so Nahles.

Hohe Kosten verursachen Defizit

Ein anderes Problem sind die Kosten für die Kurzarbeit. Die Nürnberger Behörde verbucht ein Defizit – ein Zuschuss des Bundes ist nicht gesichert.