Kurzarbeitergeld ist Versicherungsleistung und keine Subvention

Das Kurzarbeitergeld wird aufgestockt – so hat es jetzt die Bundesregierung beschlossen. Der Bundestag muss dem allerdings noch zustimmen. Das führt laut Bundesarbeitsministerium zu Mehrkosten von geschätzt rund 680 Millionen Euro. Eine Subvention durch den Steuerzahler ist das aber nicht.

Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist nicht abhängig vom Budget

Wenn es um die Zahlungen an die geht, deren Arbeitszeit im Krisenfall verkürzt und damit das Einkommen vorübergehend geringer wird, dann betont Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eines immer wieder: Kurzarbeitergeld ist ein Rechtsanspruch und der ist nicht budgetiert.

Der Anspruch darauf ist in einem Sozialgesetzbuch festgehalten. Um eine Subvention des Staates für Betriebe in Notlagen handelt es sich dabei aber nicht. Darauf weist die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hin. Die Gewerkschaften sehen es auch so. Das Kurzarbeitergeld ist vielmehr eine Versicherungsleistung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je zur Hälfte den Beitrag von zurzeit 2,4 Prozent in die Arbeitslosenversicherung ein. Aus den damit gefüllten Töpfen der Bundesagentur für Arbeit wird das Kurzarbeitergeld dann finanziert.

Kurzarbeitergeld steigt auf bis 87 Prozent

Stimmt der Bundestag zu, dann erhalten Beschäftigte, deren Arbeitszeit um mindestens die Hälfte reduziert wurde auf bis zu 80, beziehungsweise für Eltern auf bis zu 87 Prozent des normalen Nettoeinkommens. Ein Zuschuss des Staates dafür an die Bundesagentur für Arbeit ist nicht vorgesehen.

Allerdings könnte es sein, dass deren Rücklage von 26 Milliarden Euro nicht ausreicht. Das hängt auch davon ab, für wie viele Arbeitnehmer am Ende die Leistung beantragt wird. Der Rechtsanspruch bleibt bestehen. Ist die Rücklage aufgebraucht, müsste der Bund der Nürnberger Behörde ein Darlehen bewilligen. Damit die Agentur liquide bleibt, könnte dann irgendwann der Beitrag in die Arbeitslosenversicherung erhöht werden.