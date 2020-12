Kurzarbeit verlängert: Weiterbildung wichtig

Die Kurzarbeit ist nicht an die Folgen der Corona-Pandemie gebunden. Immer, wenn Firmen zeitweise nicht genügend Aufträge haben, können sie unter bestimmten Voraussetzungen darauf zurückgreifen. Die Regeln dafür wurden wie schon bei der Finanzkrise gelockert, damit mehr Betriebe davon profitieren bis die Krise vorbei ist. Da sich das im Herbst nicht abgezeichnet hat, gelten die Bestimmungen zur Kurzarbeit jetzt bis Ende 2021.

Ab Juli 2021 Änderung bei Sozialversicherung

Allerdings mit einer Ausnahme bei den Beiträgen zur Sozialversicherung. Die muss der Arbeitgeber eigentlich alleine tragen, das heißt auch die Anteile des Beschäftigten für die Stunden, in denen kürzer gearbeitet wird. In der Corona-Krise wird ihm das zurzeit von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Das soll die Kosten für die Unternehmen senken, die in Problemen stecken. Diese Regelung gilt aber nur bis zum 30.Juni 2021. Ab Juli muss der Arbeitgeber wieder alleine für die Beiträge zur Sozialversicherung aufkommen.

Weiterbildung spart Unternehmen Sozialversicherung

Es sei denn, der Beschäftigte wird weitergebildet. Dann gibt es von der Bundesagentur für Arbeit einen Zuschuss von 50 Prozent. Das Arbeitsministerium sieht Kurzarbeit nämlich als Chance im digitalen Umbruch vieler Branchen. Die ausfallenden Arbeitsstunden sollen genutzt werden, um Mitarbeiter fit zu machen für die neuen Anforderungen. Außerdem gibt es auf Antrag Zuschüsse zu Lehrgangskosten oder dem Entgelt der Beschäftigten auf der Schulbank.