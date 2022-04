Kurzarbeit: Das ändert sich ab dem ersten April

Im März beginnt üblicherweise der Frühjahrsaufschwung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. Auch in diesem Jahr: Die Arbeitslosenquote liegt sogar unter dem Vorkrisenniveau. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet aber mit deutlich mehr Anträgen auf Kurzarbeit. Die Bestimmungen wurden bis Ende Juni verlängert, mit einer Ausnahme.

"Remanenzkosten", das sind die Ausgaben, die beim Arbeitgeber auch im Fall von Kurzarbeit zu Buche schlagen. Dazu zählen das Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Beide Zahlungen werden auch für die Stunden nicht gestrichen, in denen kürzer oder gar nicht gearbeitet wird. Und seinen Anteil an der Sozialversicherung von 50 Prozent muss der Arbeitgeber weiterhin übernehmen.

Damit es sich in der Pandemie trotzdem möglichst viele Firmen in Finanznöten leisten können, ihren Beschäftigten nicht zu kündigen, übernahm die Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr - wie schon in der Finanzkrise - die vollen Sozialversicherungskosten, also sowohl den Anteil vom Beschäftigten wie auch von seinem Arbeitgeber.

Firmen müssen Sozialbeiträge wieder allein tragen

Seit Januar wurde den Betrieben nur noch die Hälfte ihres Anteils erstattet. Und ab April müssen die Firmen die Kosten für die Sozialbeiträge wieder allein tragen.

Einzige Ausnahme: Wer seine Beschäftigten in der Zeit, in denen sie kürzen arbeiten, qualifiziert, der bekommt weiterhin die Hälfte. Die Weiterbildung muss mit dem ausgeübten Beruf zusammenhängen und es müssen einige weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Die Qualifikationsmaßnahme wird zum Teil von den Agenturen für Arbeit unterstützt. So kann die Kursgebühr im Einzelfall ersetzt oder dem Betroffenen ein Zuschuss gewährt werden. Informationen gibt es im Netz auf der Seite der Nürnberger Behörde.