Kurzarbeit bei BASF Coatings in Würzburg

BASF Coatings in Würzburg hat noch für den Oktober Kurzarbeit angemeldet. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Von der Kurzarbeit seien rund 180 Mitarbeitende in der Autolackherstellung betroffen, darunter etwa die Bereiche Produktion, Werktechnik, Logistik und Teile der Anwendungstechnik und des Prozessmanagements.

Halbleiter fehlen der Autoindustrie, Produktion stockt

Eine entsprechende Vereinbarung über die Kurzarbeit hätten Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung bereits unterzeichnet, gab das Unternehmen bekannt. BASF begründet die Maßnahme damit, dass die Nachfrage nach Lacken aktuell stark nachgelassen hätte. Aufgrund der Halbleiter-Knappheit sei bei vielen Automobilherstellern die Produktion eingebrochen.

Weiterer Automobilzulieferer betroffen

BASF Coatings in Würzburg hatte zuletzt 2020 aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit für die Mitarbeitenden am Standort Würzburg eingeführt. Erst am Mittwoch hatte auch der Automobilzulieferer ZF in Schweinfurt dem BR bestätigt, dass er für einige Bereiche seiner Produktion Kurzarbeit angemeldet hat.