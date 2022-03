Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten: Strohfeuer oder Wende?

Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen und Wochen ging es heute kräftig aufwärts mit den deutschen Aktienindizes. Der DAX kletterte um 7,9 Prozent auf 13.848 Punkte. Das ist der stärkte Tagesgewinn seit rund zwei Jahren. Doch es gibt Zweifel, ob dieser Aufschwung von längerer Dauer sein wird.

DAX: Kursrally in einem längeren Abwärtstrend?

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat der Talfahrt der europäischen Börsen ein Ende gesetzt – zumindest vorerst. Gleichzeitig entspannte sich die Lage an den Rohstoffmärkten, wobei die Kursturbulenzen bei Nickel weitergingen. Daneben gab es noch erfreuliche Bilanzen von einigen Unternehmen. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, machte für das Kursfeuerwerk allerdings hauptsächlich eine 'Bärenmarkt-Rally' bei einer nahenden Stagflation verantwortlich. Als Bärenmarkt-Rally bezeichnen Experten eine Zwischenerholung in einem längerfristigen Abwärtstrend. Wegen der durch die hohen Rohstoffpreise befeuerte Inflation befürchten sie zudem eine stagnierende Wirtschaft, im Fachjargon Stagflation genannt.

Zum Artikel: Preis für Erdgas schnellt um 60 Prozent in die Höhe

Erfreuliche Firmenbilanzen: Adidas gibt sich optimistisch

Allerdings gaben auch ermutigende Firmenbilanzen den europäischen Aktienmärkten Rückenwind. Die enttäuschenden Quartalsergebnisse von Adidas würden von einem optimistischen Ausblick überstrahlt, der auf starke Geschäfte für die gesamte Sportartikel-Branche hindeute, kommentierte Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Adidas-Aktien steuerten mit einem Plus von zeitweise zwölf Prozent auf den größten Tagesgewinn seit mehr als 13 Jahren zu.

Deutsche Post verdient so viel wie nie

Stark gefragt waren auch die Papiere der Deutschen Post. Sie legten in der Spitze mehr als neun Prozent zu, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Die Zahlen des Brief- und Paketzustellers hätten leicht über den Erwartungen gelegen, lobte DZ Bank-Analyst Dirk Schlamp. Positiv sei auch der geplante Aktienrückkauf.

Gold schwächer, Euro stärker

Aus als "sicheren Häfen" geltende Anlagen zogen sich die Investoren dagegen zurück. Gold verbilligte sich um drei Prozent auf 1.993 Dollar je Feinunze. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gab 0,8 Prozent nach. Im Gegenzug stieg der Euro auf 1,1006 Dollar. Der Eurokurs zum Dollar habe seine Talsohle aber noch nicht durchschritten, warnte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Es sei unklar, ob die Europäische Zentralbank bei ihrer Ratssitzung am Donnerstag an ihrer geplanten Drosselung der Wertpapierkäufe festhalten werde. "Oder ob sie nicht die möglichen wirtschaftlichen Risiken, die aus dem Energiepreisschock resultieren können, stärker gewichtet, als die Preisgefahren, die sich daraus ergeben dürften."

Gewinnmitnahmen bei Öl und Palladium

Bei vielen Rohstoffen nutzten Investoren die jüngsten Preissteigerungen für Gewinnmitnahmen. So verbilligte sich Palladium um 5,5 Prozent auf 3.005 Dollar je Feinunze und Kupfer um 1,7 Prozent auf 10.039 Dollar je Tonne. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee büßte vier Prozent auf 122,80 Dollar je Barrel ein. Hier reife die Erkenntnis, dass der US-Importstopp für russisches Erdöl den Angebotsengpass nicht verschlimmern werde, sagte Analyst Tamas Varga vom Brokerhaus PVM. Darüber hinaus stellte die Internationale Energieagentur IEA eine Freigabe zusätzlicher Ölreserven in Aussicht.