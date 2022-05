Kunststoff-Spezialist Rehau zieht sich aus Russland zurück

Die Rehau Gruppe verabschiedet sich von ihrem Russlandgeschäft. Wie das oberfränkische Unternehmen am Freitag mitteilte, werden die russischen Geschäftsteile an das dortige Management verkauft. Ein Vorvertrag sei bereits unterzeichnet worden, heißt es aus der Unternehmenszentrale.

Russlandgeschäft: Aus nach 30 Jahren

Nach 30 Jahren zieht sich der Polymer-Spezialist damit komplett aus Russland zurück. In der Mitteilung heißt es weiter, bereits am 4. März habe sich die Rehau Group dazu entschieden, das Geschäft in Russland kontrolliert herunterzufahren. Die Entwicklung der vergangenen Wochen habe weiterreichende Entscheidungen nun unumgänglich gemacht. Das Unternehmen spielt damit auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an.

Rehau beschäftigt 20.000 Mitarbeiter weltweit

Die Rehau AG produziert unter anderem Kunststoff-Fensterrahmen, Stromschienen oder Abwassersysteme. Am Gründungssitz in Rehau sind rund 2.300 Menschen beschäftigt, weltweit sind es rund 20.000. In Russland wurden vornehmlich polymerbasierte Produkte für die Fenster-, Bau- und Möbelbranche verkauft.