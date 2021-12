Kulturschaffende in Bayern: Hilferuf in offenem Brief

Nur ein Viertel der Plätze besetzt, 2G plus für alle Nicht-Geboosterten - das sind die Corona-Maßnahmen, die Kulturbetriebe in Bayern aktuell einhalten müssen. Doch für viele Theater, Kinos und ähnliche Einrichtungen ist das nicht mehr wirtschaftlich, sagen Verbände.

Es ist ein Hilferuf, den der Bund der Selbstständigen Gewerbeverband Bayern (BDS) in einem offenen Brief von Mitte Dezember an das bayerische Wissenschafts- und Kunstministerium geschrieben hat und der dem BR vorliegt. Viele Mitgliedsunternehmen kämen im zweiten Corona-Winter mit den aktuellen Corona-Maßnahmen an ihre wirtschaftlichen Grenzen.

Zum Artikel "Künstler befürchten schlimmen Corona-Winter"

Ein Kinosaal, in dem nur ein Viertel der Sitze belegt sein darf, würde sich für viele Betreiber nicht lohnen, um überhaupt aufzuschließen. Viele Kinos und Theater blieben stattdessen gleich geschlossen.

Ungleiche Behandlung der Branchen

Der Bund der Selbstständigen sieht sich ungleich behandelt, weil zum Beispiel in der Gastronomie nur 2G gelte, Genese und Geimpfte also keine zusätzlichen negativen Tests vorzeigen müssten. Außerdem gilt für Restaurants, Bars usw. aktuell keine maximale Auslastung von 25 Prozent wie für Kulturbetriebe.

Der Verband erklärt in seinem offenen Brief allerdings, dass sie keine schärferen Regeln für die Gastronomie fordern, sondern "eine verbesserte Gleichbehandlung aller Branchen".

Sibler: "Schwieriger Spagat"

Der unter anderem zuständige Kunstminister Bernd Sibler (CSU) antwortet auf BR-Anfrage: Die aktuelle Lage sei ein schwieriger Spagat. Die Auslastungsgrenze sei ein "schmerzlicher Schritt". Aber: "Noch schmerzlicher wäre die Notwendigkeit einer kompletten Schließung des Kulturbetriebs".

Er sei als Wissenschaftsminister aber auch zuständig für die Universitätskliniken - und da sehe er die Notwendigkeit, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, um die ernste Lage in den Intensivstationen zu verbessern.

Hilfsmaßnahmen für Kunst- und Kulturschaffende verlängert

Sibler erklärte, er hoffe, dass die Hilfsprogramme "zumindest wirtschaftlich helfen". Ende November hatte die bayerische Staatsregierung entschieden, dass die Corona-Hilfen für Kunst- und Kulturschaffende bis zum 31. März 2022 verlängert werden. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales, das für Kinos zuständig ist, antwortet auf BR-Anfrage, dass es sich dem Wissenschafts- und Kunstministerium anschließe.

Studie: Wichtiger Wirtschaftsfaktor Kultur

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist nach Angaben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Freistaat. Zu ihr gehören zum Beispiel die darstellende Kunst, die Filmwirtschaft sowie die Architekturbranche.

Vor Corona, im Jahr 2019, erwirtschaftete die bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft laut einer vbw-Studie einen Umsatz von fast 21 Milliarden Euro. Das sind mehr als drei Prozent der gesamten bayerischen Wirtschaftsleistung. Natürlich ging der Umsatz pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren zurück.

Analyse: Umsatzrückgang bis zu 85 Prozent

Nach einer Analyse des Bayerischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft (bayernkreativ) variieren die Umsatzeinbußen "beträchtlich" je nach Branche. Die Darstellende Kunst, wie Theater, musste im Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 85 Prozent zurechtkommen. Die Musikwirtschaft hatte mit 45 Prozent weniger Umsatz zu kämpfen und die Filmwirtschaft mit 43 Prozent weniger.