Theater in Bayern: Imageschaden durch 25 Prozent Auslastung

In der Künstlergarderobe hinter der Bühne im Theater Comödie in Fürth liegen ordentlich aufgereiht Perücken, Brillen und Schuhe, hängen bunte Anzüge neben dem klassischen weißen Männerhemd. Die Komödianten Volker Heißmann und Martin Rassau sortieren ihre Outfits für ihren heutigen Auftritt. Es ist ihr Programm, sie treten als Schauspieler auf, sind aber auch die Betreiber der Comödie.

Kaum zu stemmen: 2G plus, Maskenpflicht und maximal ein Viertel Auslastung

Im Dezember mussten sie ihr Theater vollständig schließen. Zu kurzfristig, erklärt Theaterdirektor Volker Heißmann, seien Mitte November die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung für Kulturbetriebe zur Eindämmung der Corona-Pandemie gekommen: 2G plus, Maskenpflicht und eine maximale Belegung von 25 Prozent.

Eine Entscheidung, die viel diskutiert wird. Künstlerverbände kritisieren, dass die Begrenzung auf 25 Prozent nicht wissenschaftlich bestätigt sei. Viele in der Kulturbranche empfinden die Zahl als willkürlich und ungerecht zum Beispiel gegenüber der Gastronomie, die keine Zugangsbeschränkungen hat.

Beschäftigt, aber ohne Einnahmen

Die 25-Prozent-Regel empfinden auch die Komödianten Martin Rassau und Volker Heißmann als willkürlich. Sie freuen sich, dass sie überhaupt wieder spielen könnten. Aber es sei auch schade, dass nur 25 Prozent der Tickets verkauft werden konnten. Der Aufwand sei der gleiche, erklärt Volker Heißmann, "ob wir jetzt für 100 Leute spielen oder für 400 und bei 400 würden wir was verdienen. Jetzt mit den 100 legen wir noch was drauf."

VFDKB: "Ständiges Umplanen zermürbt Theaterschaffende"

Nachdem es sich für viele Veranstalter nicht lohne, nur jeden vierten Platz zu besetzen, würden auch in Zukunft in Bayern weiter eher Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, prognostiziert Katrin Neoral vom Bayerischen Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft e.V. (BLLVK).

Das habe möglicherweise auch langfristige Folgen. "Wenn sie das als Besucher zwei- oder dreimal erlebt haben, dann verlieren sie einfach die Lust, sich ein Ticket zu kaufen", sagt Neoral. Sie befürchtet, dass sich die Menschen irgendwann daran gewöhnen könnten, dass sie nicht ins Theater oder ins Konzert zu gehen. Damit sei mit der Festlegung auf 25 Prozent Maximalauslastung "auch ein langfristiger Imageschaden entstanden."

Anna Schuester vom Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V. (VFDKB) teilt auf BR-Anfrage mit, dass die rund 57 privat geführten Theater in Bayern zwar die Möglichkeit hätten, staatliche Hilfen zu beantragen. "Wirtschaftlich arbeiten können sie aber in keinem Fall", sagt Schuester. Spiele ein freies Theater trotz aller Beschränkungen, zahle es jeden einzelnen Abend drauf. "Die Unmöglichkeit, Dinge längerfristig zu planen, das ständige Umplanen zermürbt die Verantwortlichen in diesen Häusern", ergänzt Schuester.

Befürchtung: Abwanderung der Kultur-Fachkräfte

Trotzdem haben Martin Rassau und Volker Heißmann im Januar wieder Auftritte geplant. Dabei geht es den Theaterunternehmern auch darum, ihre Mitarbeitenden zu beschäftigen und zu halten. Damit sich diese nicht womöglich andere Jobs suchen und vielleicht in andere Berufe abwandern.

Diese Sorge teilt auch Jochen Schölch, Intendant des Metropoltheaters in München. Er hat für sein privates Theater entschieden, alle Vorstellungen im Dezember und Januar abzusagen. Für ihn war die angespannte Lage in den Krankenhäusern und die wenigen noch verfügbaren Klinikbetten Ende November das ausschlaggebende Argument dafür. "In der Situation haben wir gesagt: Wir leisten unseren Beitrag und machen komplett zu", erinnert er sich.

Auf lange Sicht könnten sich vor allem freie Techniker beruflich umorientieren, weil "die Kulturbranche insgesamt am Boden liegt", befürchtet Schölch.

Für den festangestellten Tontechniker Erik Opaterny ist allerdings klar: Er bleibt in der Comödie in Fürth. Seit drei Jahren arbeitet er dort und es sei sein Traumberuf, auch in der Krise. "Es gefällt mir im Haus so gut, dass es auch in schwierigen Zeiten Spaß macht, da zu sein."