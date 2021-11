Kuka verabschiedet sich von der Börse

Es sind gute Nachrichten vom Augsburger Roboter-Bauer: Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren habe man die Wende geschafft, der Konzern verzeichnet wieder starke Zahlen. CEO Peter Mohnen gab den Umsatz für 2021 mit 3,1 Milliarden Euro an. Kuka profitiere von der Nachfrage nach Automatisierung, die weltweit steige. Dass die Kuka-Aktie von der Börse genommen wird, sei für das Unternehmen sogar förderlich, erklärte der CEO weiterhin.

Investor hält bereits klare Aktien-Mehrheit

Den Großteil der Kuka-Aktien hält mit 95 Prozent der chinesische Investor Midea, der Haushaltsgeräte herstellt. Die Börsennotierung bringe keinen Vorteil für Kuka, weil das tägliche Handelsvolumen zu gering sei, heißt es von Unternehmensseite. Der Abschied von der Börse erspare dem Roboter-Hersteller Verwaltungsaufwand. Auch die Gewerkschaften begrüßen den Schritt: Die Börsennotierung sei wenig effektiv, der neue, gemeinsame Wachstumsplan würde die Zukunft von Kuka am Standort über das Jahr 2023 hinaus sichern, so Michael Leppek, Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer.

Mehr Geld für Wachstumsplan übrig

"Mit dieser gemeinsamen Entscheidung ebnen wir den Weg für mehr Geschwindigkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, um Kukas Wachstumsziele in Europa, Amerika und insbesondere in der Wachstumsregion China zu erreichen", so Andy Gu, Aufsichtsratsvorsitzender der KUKA AG und Vizepräsident der Midea Group, "das A in Kuka wird auch weiterhin für Augsburg stehen." Der Investor steht demnach weiterhin hinter den Vereinbarungen, die bei der Übernahme 2016 getroffen wurden: So bleibt der Hauptsitz von Kuka weiterhin in Augsburg.

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Management und Investoren legten außerdem eine Wachstumsstrategie vor. Das Ziel: Kuka will bis 2025 Weltmarktführer in der roboterbasierten Automatisierung werden. Erreicht werden soll das, indem die Robotik-Expertise und das Know-How von Kuka beispielsweise in der weltweit wachsenden Logistik-Branche und im Online-Handel zum Einsatz kommen.

Wachstumsplan reicht über Investoren-Vereinbarung von 2016 hinaus

Dafür will Midea die kommenden vier Jahre 15 Prozent mehr Geld in Forschung und Entwicklung pumpen – Geld, das auch durch den Börsenabschied verfügbar wird: "Eine einheitliche Aktionärsstruktur ist für diesen langfristigen Wachstumsplan wichtig. Indem wir die Partnerschaft zwischen Kuka und Midea auf eine neue Ebene heben, beschleunigen wir nachhaltiges Wachstum und steigern die Wettbewerbsfähigkeit erheblich", so Aufsichtsratsvorsitzender Gu. Auch Kuka-CEO Mohnen begrüßte den Wachstumsplan, da er deutlich über das Ende der bestehenden Vereinbarung mit Midea hinausreiche.