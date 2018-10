Kuka senkt Prognose

Es ist vor allem der asiatische Markt, wo das Geschäft nicht mehr so brummt, wie ursprünglich gedacht. Aber auch in Nordamerika lässt die Nachfrage nach Robotern etwas nach, wie Kuka mitteilte. Dagegen läuft es in Europa nach wie vor gut, so dass der Auftragsbestand unterm Strich auf einem unverändert hohen Niveau blieb. Mit Sorge sieht der Augsburger Konzern den Handelsstreit zwischen den USA und China. Die etwas skeptischere Einschätzung untermauert Kuka mit den zuletzt rückläufigen Aufträgen.

Umsatzprognose: 200 Mio. weniger als erwartet

Der Augsburger Roboterbauer Kuka hat seine Konjunkturprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018 nach unten angepasst, denn das Unternehmen erwartet 200 Millionen Euro weniger Umsatz, als ursprünglich kalkuliert. Im dritten Quartal gingen knapp 7 Prozent weniger Bestellungen ein. In gleichem Umfang reduzierte sich auch der Betriebsgewinn. Dabei schlagen aber auch die Investitionen in China zu Buche. Kuka baut dort zusammen mit dem chinesischen Mutterkonzern Midea eine neue Fabrik, wo neue Roboter speziell für den chinesischen Markt hergestellt werden sollen.

Kritik an China-Engagement

Der Vorstand des Roboterbauers setzt auf ein sogenanntes "Effizienzprogramm": Man wolle weiterhin in Schlüsseltechnologien für Industrie 4.0 investieren, also die Digitalisierung der industriellen Produktion, sagte der Vorstandsvorsitzende Till Reuter. Auch zwei Jahre nach der Übernahme von Kuka durch Midea steht der Augsburger Konzern in der politischen Diskussion immer noch im Blickpunkt. Einige Politiker halten den Verkauf an Chinesen nach wie vor für einen Fehler. Wirtschaftsminister Altmaier möchte niedrigere Schwellen, ab da ein Übernahmeverbot eines deutschen Unternehmens ausgesprochen werden kann.